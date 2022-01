Aplauda, no cante: China quiere Juegos sin casos de COVID-19

Mark Schiefelbein/AP

Los deportistas tienen que estar vacunados —o pasar una larga cuarentena —, someterse a pruebas de detección del coronavirus a diario y utilizar mascarilla cuando no están compitiendo o entrenando. Animar a los compañeros aplaudiendo está permitido, pero cantando no. Si alguien da positivo al COVID-19 quedará aislado y no podrá competir hasta que reciba el alta.

Bienvenido a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, donde las estrictas medidas de contención tratarán de crear una “burbuja" a prueba de virus para los miles de visitantes extranjeros en un momento en que la nueva variante ómicron impulsa el repunte global de las infecciones.