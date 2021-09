Amnistía: Refugiados sirios sufren abusos a su regreso

Bilal Hussein/AP

BEIRUT (AP) — Diversos refugiados sirios que regresaron a su país han sido detenidos, desaparecidos y torturados por las fuerzas de seguridad, lo que demuestra que todavía no es seguro volver a ninguna parte de Siria, denunció Amnistía Internacional el martes.

En un informe titulado “You’re going to your death” ("Vas hacia tu muerte"), el grupo defensor de los derechos humanos documentó lo que, a su juicio, constituyen violaciones cometidas por agentes de la inteligencia siria contra 66 personas que regresaron, incluyendo 13 niños, desde mediados de 2017 hasta la primavera de 2021.