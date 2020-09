Ambientalistas bloquean dos imprentas de diarios británicos

LONDRES (AP) — Activistas medioambientales bloquearon el sábado dos imprentas británicas, interrumpiendo la distribución de varios diarios nacionales.

El grupo Extinction Rebellion dijo que había protestado en plantas de Broxbourne, al norte de Londres, y Knowsley, en el noroeste de Inglaterra, que son propiedad del grupo de Rupert Murdoch News Corp.

Docenas de manifestantes se encadenaron a vehículos y andamios de bambú para bloquear la carretera delante de las plantas. Las instalaciones imprimen periódicos propiedad de Murdoch: The Time y The Sun, así como el Daily Telegraph, el Daily Mail y el Financial Times.

El grupo dijo que había interrumpido la distribución de los medios para llamar la atención sobre el hecho de que “estas corporaciones no informan de forma rigurosa sobre la emergencia ecológica y climática”, así como “su constante manipulación de la verdad para impulsar sus objetivos personales y políticos”.

La policía dijo haber detenido a 13 personas el sábado por la mañana en la planta de Broxbourne, aunque los camiones de reparto aún no habían podido salir. Otras 17 personas fueron detenidas en Knowsley.

La compañía Newsprinters, que gestiona las plantas, describió la protesta como “un ataque contra toda la prensa libre”. La secretaria británica de Interior, Priti Patel, dijo en Twitter que “este ataque a nuestra prensa libre, sociedad y democracia es completamente inaceptable”.

Extinction Rebellion ha bloqueado carreteras y puentes en varias ciudades británicas desde el lunes, dentro de una campaña de dos semanas de desobediencia civil para presionar en favor de medidas más firmes contra el cambio climático. Cientos de personas han sido detenidas.

Más de 1.700 personas fueron detenidas el año pasado durante los 10 días de “Alzamiento de otoño” de la organización, que afectó al tráfico y a la actividad empresarial en varias partes de Gran Bretaña.