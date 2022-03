ONEONTA, Alabama, EE.UU. (AP) — El estado de Alabama ha resuelto que el dueño de una armería puede conservar en su auto una placa que representa un insulto obsceno al presidente Joe Biden y ofreció disculpas por tratar de prohibirlo.

Nathan Kirk, cuya placa incluye la sigla “LGBF JB” en referencia a un cántico político al que sigue un insulto a Biden dijo que recibió una carta del Departamento Fiscal de Alabama en la cual dice que puede conservar la placa, informaron medios locales.

Aunque la placa contiene las iniciales de una frase obscena con la cual los partidarios del expresidente Donald Trump ridiculizan a Biden, Kirk negó que fuera obscena y dijo a al.com que es una “frase tonta”.

“Pero el significado parece una victoria. No es que me pusiera histérico porque alguien me prohibió algo, yo peleaba por una cuestión de principios”, dijo Kirk.

Dijo que las letras en la placa significan “Let's go Brandon” (vamos Brandon), una consigna que corean algunos opositores del presidente, y “forget Joe Biden” (olvídense de Joe Biden). El estado no puede demostrar que no es así, dijo.

“Si una parte puede dar su opinión, ¿por qué la otra no podría hacerlo?", agregó.