Abu Dabi ajusta reglas para consumo de bebidas alcohólicas

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Abu Dabi, la capital conservadora de los Emiratos Árabes Unidos, elimina su sistema de permisos para compra de bebidas alcohólicas entre los consumidores luego que Dubái relajó repetidamente sus propias normas a fin de impulsar las ventas y el turismo en medio de la pandemia del coronavirus.

El Departamento de Cultura y Turismo del emirato dio a conocer las nuevas reglas en una circular fechada la semana pasada a los distribuidores y tiendas de licores, pero no difundió la medida por ningún otro medio. Funcionarios del gobierno no han respondido de momento a las solicitudes de The Associated Press en busca de comentarios el lunes.

Previamente, los individuos habían requerido contar con un permiso para la compra, transporte o posesión de bebidas alcohólicas en sus hogares. Pero el nuevo reglamento parece establecer solamente una edad límite de 21 años y exigir que los consumidores beban dentro de sus viviendas o en zonas autorizadas como bares. Eso permitiría a los musulmanes que tenían prohibido obtener permisos para comprar bebidas alcohólicas a los negocios minoristas.

“Quisiéramos anunciar la cancelación de permisos de alcohol para individuos”, indicó la circular. “Residentes y turistas tendrán permitido comprar y poseer alcohol de negocios minoristas con permisos y podrán beber en establecimientos turísticos y hoteleros, clubes y negocios independientes”.

Abu Dabi, al igual que Dubái, cuenta con bares, hoteles y otros sitios que atienden a los clientes sin solicitarles los permisos ni hacerles preguntas respecto a su religión.

