ASEAN se opone a reclamos marítimos de China

El primer ministro vietnamita Nguyen Xuan Phuc habla en la apertura de la 36ta cumbre de ASEAN en Hanoi, Vietnam, 26 de junio de 2020.. (AP Foto/Hau Dinh)

MANILA, Filipinas (AP) — Los gobernantes del sureste asiático dijeron que un tratado oceánico de la ONU de 1982 debería ser la base de los derechos soberanos en el Mar del Sur de la China, en una enérgica declaración contra los reclamos de Beijing sobre prácticamente todas las aguas en disputa.

Los jefes de estado o gobierno de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN por sus siglas en inglés) expresaron su posición en un comunicado emitido por Vietnam el sábado en nombre del bloque de 10 naciones. La cumbre anual de ASEAN, realizada el viernes por video, discutió las disputas territoriales y la pandemia de coronavirus como temas principales.

“Reafirmamos que el (tratado) UNCLOS de 1982 es la base para determinar los reclamos marítimos, los derechos soberanos, la jurisdicción y los intereses legítimos en las zonas marítimas”, dijo el comunicado de ASEAN.

La Convención de la ONU sobre el Derecho Marítimo (UNCLOS) es un acuerdo internacional de 1982 que define los derechos de las naciones sobre los océanos del mundo y demarca las llamadas zonas económicas exclusivas sobre las cuales los estados costeros tienen el derecho exclusivo de explotar los recursos de pesca y combustibles.

“UNCLOS expone el marco legal dentro del cual se deben realizar todas las actividades en océanos y mares”, dice el comunicado.

Las autoridades chinas no hicieron declaraciones de inmediato, pero tres diplomáticos del sureste asiático dijeron a The Associated Press que la declaración fortalece significativamente la afirmación del bloque del estado de derecho en una región en disputa considerada desde hace muchos años un punto de enfrentamiento en Asia. Hablaron bajo la condición de anonimato por no estar autorizados a hacerlo públicamente.

“Este es un rechazo de la base de los reclamos chinos”, dijo Carl Thayer, un destacado analista de los problemas de la región. La declaración representa “un cambio significativo en la retórica de ASEAN”.

Es la primera vez que ASEAN, que depende en gran medida del comercio y las inversiones chinas, fustiga por su nombre a Beijing en un comunicado postcumbre.

En los últimos años, China ha tomado medidas agresivas para afirmar sus reclamos sobre las aguas estratégicas, que señala vagamente con una llamada línea de nueve puntos que se superpone con las aguas costeras y reclamos territoriales de Vietnam, Malasia, Filipinas y Brunei, todos miembros de ASEAN. Ha transformado siete arrecifes disputados en bases insulares protegidas por misiles y tomado otras medidas que han suscitado protestas por parte de otros estados, incluido Estados Unidos y sus aliados en la región.