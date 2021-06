AP dice que no usará nombres en notas de delitos menores

Ashley Landis/AP

NUEVA YORK (AP) — The Associated Press informó el martes que ya no publicará los nombres de las personas acusadas de delitos menores, debido a que existe la preocupación de que esas historias puedan tener efectos duraderos y dañinos en internet, lo cual puede dificultar que la gente continúe con sus vidas.

Al hacerlo, la AP —una de las organizaciones de noticias más grandes del mundo— se ha metido en un debate en torno a un tema que no era de preocupación antes de que existieran los buscadores en internet, cuando la búsqueda de información sobre personas a menudo requería revisar recortes de periódicos amarillentos.