AP Explica: Cómo funciona el revocatorio en California

Jae C. Hong/AP

LOS ÁNGELES (AP) — El referendo revocatorio contra el gobernador demócrata de California Gavin Newsom es el martes. Casi 8 millones de boletas enviadas por correo — la forma de votar preferida para la mayoría de los californianos — ya han sido entregadas, de un total de 22 millones enviadas.

Los republicanos ansían dar una sorpresa en ese estado, de fuerte tendencia demócrata y donde no ha sido elegido un gobernador republicano desde el 2006. Newsom ha defendido su desempeño en el cargo y denuncia que el principal contrincante republicano Larry Elder, un locutor de radio de tendencia derechista, violaría los valores progresistas del estado.

La consulta popular está siendo estrechamente vigilada ya que podría ser augurio de las elecciones legislativas nacionales del 2022.

¿Cómo surgió la iniciativa de hacer un referendo revocatorio en California? La AP explica:

¿QUÉ ES UN REFERENDO REVOCATORIO?

California es uno de 20 estados que tiene la posibilidad de revocarle el mandato a su gobernador, 19 de ellos mediante consulta popular. La ley, que se remonta a 1911, fue diseñada para darle más poder al pueblo al permitirle revocar el mandato de funcionarios electos y aprobar o anular leyes mediante plebiscito.

Las propuestas de revocar a funcionarios son comunes en el estado, pero rara vez logran colocarse en la boleta y aun menos frecuente es que prosperen. La única vez que un gobernador de California fue destituido mediante referendo revocatorio fue en el 2003, cuando el demócrata Gray Davis fue revocado y el republicano Arnold Schwarzenegger fue elegido en su lugar.

En agosto, un juez federal desestimó una demanda que pedía bloquear el referendo en base al argumento que violaba la constitución, pues crea una situación en que el gobernador puede perder la consulta a pesar de recibir más votos que el principal candidato opositor.

¿POR QUÉ SE HA CONVOCADO A UN REFERENDO REVOCATORIO?

Hay una respuesta simple, y otra complicada.

La simple: Los californianos estaban furiosos por la pandemia. Las autoridades emitieron órdenes de quedarse en casa, cerrar negocios y suspender las clases en las escuelas. Para mucha gente, la rutina diaria quedó trastocada: Nada de ir a la playa ni de ir a la taquería de la esquina.

La respuesta complicada: En un estado de casi 40 millones de habitantes, abundan las quejas, como los altos impuestos, el racionamiento del agua debido a la sequía, la crisis de los desamparados y los feroces incendios forestales. Como gobernador, Newsom cae víctima de ese resentimiento.

Aparte de ello, sufre las repercusiones de un escándalo multimillonario por fraude en la agencia estatal de ayuda a desempleados, y ha sido criticado por asistir a una cena en un lujoso restaurante en momentos en que había ordenado a la población quedarse en casa por la pandemia.

¿CÓMO FUNCIONA EL REFERENDO REVOCATORIO?

El votante recibe una papeleta con dos preguntas: De si Newsom debe ser destituido del cargo, y en caso de que sí, quién debe reemplazarlo, de una lista de 46 candidatos.

Si una mayoría vota a favor de sacar del cargo a Newsom, el candidato que reciba más votos en la segunda pregunta pasa a ser el gobernador. Debido a que hay tantos candidatos, existe la posibilidad de que el que tenga más votos gane con 25% o menos del apoyo popular.

Según Political Data Inc., una compañía que recaba datos de votantes, unas 8 millones de papeletas ya han sido entregadas por correo, lo que implicaría hasta ahora una concurrencia de 35%. La votación continúa todo el martes.

Hasta ahora las personas de edad avanzada están participando nutridamente como es usual, mientras que la concurrencia de los jóvenes es escasa.

¿QUIÉNES SON LOS OTROS CANDIDATOS?

Hay 46 candidatos para reemplazar a Newsom, aunque Doug Ose, ex congresista, se retiró por razones de salud después de que fue imprimida la papeleta. Hay 24 candidatos republicanos entre los cuales, además de Elder, están el ex alcalde de San Diego Kevin Faulconer; el empresario John Cox (a quien Newsom derrotó en el 2018); la estrella de reality TV y ex atleta olímpico Caitlyn Jenner y el legislador local Kevin Kiley.

Además hay nueve demócratas, 10 independientes, dos del Partido Verde y un Libertario. No hay ningún demócrata con reconocida trayectoria política, el más conocido es el agente de bienes raíces y personaje de YouTube Kevin Paffrath. La mayoría de los candidatos son desconocidos y no hicieron mucha campaña.

¿QUÉ HAN PROMETIDO LOS CANDIDATOS?

Elder, que según las encuestas es el puntero entre los candidatos, ha prometido reformas y gobernar con sentido común. Ha dicho que inmediatamente levantará las obligaciones de vestir la mascarilla y de ponerse la vacuna contra el COVID.

Kiley ha prometido poner fin al estado de emergencia vigente por la pandemia, lo que automáticamente anularía todas las medidas estatales y locales de prevención sanitaria.

Faulconer ha propuesto eliminar el impuesto a los ingresos para todos los individuos que ganen menos de 50.000 anuales y para todas las familias que ganen menos de 100.000 dólares anuales, a fin de aliviar la presión económica sobre la clase media.

Cox hizo campaña con un oso enorme, que según dijo es símbolo de “las reformas bestiales” que el estado necesita, y ha prometido aplicar una enorme reducción de los impuestos.

Jenner recibió gran atención de los medios cuando postuló su candidatura, pero realizó una campaña de bajo perfil y según las encuestas tiene escaso apoyo.

¿QUÉ OPINA NEWSOM DEL REFERENDO?

El gobernador demócrata inicialmente eludió preguntas sobre la iniciativa, afirmando que estaba enfocado en luchar contra la pandemia, en animar a la gente a que se vacune y en preparar la posibilidad de reabrir las escuelas. En marzo, lanzó una agresiva campaña en contra de la consulta y ofreciendo entrevistas por los principales canales de televisión.

La comisión principal en oposición al referendo recaudó casi 70 millones de dólares para fines de agosto.

Newsom, que fue elegido en el 2018 por abrumadora mayoría, ha reconocido que mucha gente está angustiada y cansada tras un año de restricciones sanitarias. En días recientes ha defendido sus decisiones durante la pandemia — argumentando que sus medidas salvaron miles de vidas — y ha advertido que una victoria republicana iría en contra de los valores liberales y progresistas del estado y podría tener repercusiones a nivel nacional.

Los demócratas denuncian que la campaña contra Newsom está siendo orquestada por la extrema derecha y partidarios del ex presidente Donald Trump. La campaña por el revocatorio está siendo dirigida por republicanos a nivel estatal y nacional, pero sus responsables aseguran contar con una amplia coalición que incluye a demócratas e independientes.

En días recientes, Newsom ha dirigido sus ataques contra Elder, calificándolo de más extremista que Trump. Elder rechaza las acusaciones tildándolas de un intento por desviar la atención del desempeño de Newsom en áreas como la lucha contra la delincuencia, la atención a los sin techo y el combate a la pandemia.

El gobernador actual pasó gran parte del 2020 a la defensiva. Se benefició de un gran superávit presupuestario que le permitió realizar una gira por el estado anunciando programas sociales, incluyendo un programa de 12.000 millones de dólares para ayudar a los desamparados; otro que otorga cheques de hasta 1.100 dólares para millones de personas afectadas económicamente por la pandemia y 2.700 millones para una iniciativa que facilitará atención escolar a todo niño menor de 4 años de edad.

¿CUÁN PRECARIA ES LA POSICIÓN DE NEWSOM?

En lo peor de la pandemia, el apoyo a Newsom cayó en picada en medio de cierres de escuelas y negocios y la obligación de ponerse la mascarilla.

A inicios de este año la reapertura económica y la buena situación presupuestaria ayudaron a Newsom. Sin embargo, para la fecha de la plena reapertura económica el 15 de junio, los casos del virus estaban por el piso y desde entonces han ido aumentando, particularmente entre la población no vacunada.

El condado de Los Ángeles, donde vive una cuarta parte de la población del estado, impuso la obligación de ponerse la mascarilla en espacios cerrados incluyendo para los vacunados. California también le ha exigido a los niños tener la mascarilla en las escuelas. Esa orden podría perjudicar a Newsom, especialmente entre quienes opinan que no hizo lo suficiente para reabrir las escuelas el año pasado.

Aun así, las encuestas más recientes apuntan a que Newsom está en buena posición para retener el cargo. Efectivamente tiene ciertas ventajas con respecto a sus rivales republicanos: hay casi el doble de demócratas que republicanos en el estado, y el partido controla todos los cargos públicos estatales, la Legislatura y la delegación al Congreso en Washington. Tanto el presidente Joe Biden como la vicepresidenta Kamala Harris y el ex presidente Barack Obama han hecho llamados a rechazar el revocatorio.