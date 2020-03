Ópera de Washington retira de programa el nombre de Domingo

ARCHIVO - En esta fotografía del 19 de diciembre de 2009 Plácido Domingo durante una prueba de sonido en la Ciudad de México. El nombre de Domingo fue retirado del programa de jóvenes artistas de la Ópera Nacional de Washington, anunció la compañía el 3 de marzo de 2020, después de una investigación de un sindicato de músicos que encontró que incurrió en una conducta indebida. (Foto AP/Marco Ugarte, archivo)

El nombre de Plácido Domingo fue retirado de un programa de entrenamiento para jóvenes en la Ópera Nacional de Washington “a la luz de los acontecimientos recientes”, anunció la ópera el martes.

Domingo fue la figura principal de la Ópera Nacional de Washington (WNO por sus siglas en inglés) de 1996 al 2011, primero como director artístico y luego como director general. El 2002 creó el llamado Programa de Jóvenes Artistas Domingo-Cafritz, cuyo nombre hacía honor al tenor y a la Fundación Morris y Gwendolyn Cafritz.

La semana pasada, el Sindicato Estadounidense de Artistas de la Música (AGMA por sus siglas en inglés), que representa a los cantantes de ópera, dijo que su investigación de cuatro meses había hallado que el superastro de 79 años se había "involucrado en actividades inapropiadas, desde coqueteo hasta avances sexuales, dentro y fuera del sitio de trabajo". Con base en sus hallazgos, dijo el sindicato, Domingo "pagaría multas", sería suspendido del gremio por 18 meses y se sometería a un programa contra el acoso sexual.

Tras los resultados de la investigación, Domingo se disculpó con las mujeres que lo acusaron de conducta sexual inapropiada tras haber rechazado las acusaciones por meses. “Quiero que sepan que lamento de verdad el dolor que les causé”, dijo. “Acepto plena responsabilidad por mis acciones”.

Pero dos días después, cuando varias compañías españolas cancelaron sus actuaciones, emitió un segundo comunicado diciendo que su “disculpa fue sincera y de todo corazón”, pero que había generado una falsa impresión. “Nunca me he comportado agresivamente con nadie, y jamás he hecho nada para obstruir o perjudicar la carrera de nadie”, dijo.

El AGMA comenzó su investigación luego que The Associated Press publicó un par de reportajes en los que múltiples mujeres acusaron a Domingo de acoso y abuso de poder. Una segunda investigación sigue en curso en la Ópera de Los Angeles, donde Domingo fue director general desde 2003 hasta que renunció en octubre.

De acuerdo con las personas que hablaron con la AP con la condición de permanecer en el anonimato, por no estar autorizadas a hacer declaraciones sobre el asunto, la investigación del AGMA encontró que 27 personas fueron acosadas sexualmente o habían presenciado un comportamiento inadecuado de Domingo en las décadas de 1990 y 2000, cuando ocupó puestos directivos en las compañías de Washington en Los Angeles. Señalaron que otras 12 personas dijeron a investigadores que estaban al tanto de la reputación del astro y que era conocida por muchos en las compañías.

La WNO dijo que su programa ahora se llamará el Cafritz Young Artists of Washington National Opera, y agregó en su comunicado que “reconoce el singular legado artístico del señor Domingo y su contribución al campo de la ópera y a la WNO”.