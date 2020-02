Yelich, motivado tras lesión que abrevió su campaña de 2019

El jardinero derecho de los Cerveceros de Milwaukee, Christian Yelich, posa en la jornada para la foto de pretemporada en Phoenix, el miércoles 19 de febrero de 2020. (AP foto/Gregory Bull)

PHOENIX (AP) — La campaña anterior, Christian Yelich tenía el deseo de mejorar la actuación por la que obtuvo el premio del Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2018.

Yelich logró su segundo título consecutivo de bateo en la Liga Nacional y terminó segundo después de Cody Bellinger, de los Dodgers de Los Ángeles, en la elección del Jugador Más Valioso, pero una lesión sufrida el 10 de septiembre lo marginó el resto de la temporada.

Aquel día, Yelich conectó de foul un lanzamiento del venezolano Elieser Hernández y la bola le dio directamente en la rótula derecha, fracturándosela.

“No habrá falta de motivación”, declaró Yelich.

El jugador posiblemente tendrá menos protección en el orden de bateo después de las partidas del venezolano Jesús Aguilar, el cubano Yasmani Grandal, Mike Moustakas, Travis Shaw y Eric Thames.

“Es difícil mantener la disciplina a diario”, dijo Yelich. “Hay que esforzarse y mantener la concentración; creo que, si uno logra eso, se toman buenas decisiones, y las bases por bolas también ayudan al equipo. Así he proseguido, es lo que hice la campaña pasada, en especial hacia el final y es lo que voy a trabajar esta temporada”.

El pelotero, de 28 años, bateó .329 con 44 jonrones, 97 impulsadas y OPS de 1.100 en 130 partidos, después de que en su temporada del Jugador Más Valioso bateó .326 con 36 cuadrangulares, 110 producidas y OPS de 1.000.

Milwaukee tiene previsto regresarlo del jardín derecho al izquierdo, lo cual abre un lugar para el venezolano Avisaíl Garcia, contratado en fecha reciente.

Yelich ganó en 2014 un Guante de Oro en el jardín izquierdo con los Marlins de Miami. El piloto Craig Counsell no tiene intención de utilizarlo por lo menos la primera semana de duelos de pretemporada, que dan inicio el sábado.

“Depende de conectar la pelota con el bate; zurdo o derecho”, afirmó Yelich.

“Estoy acostumbrándome a verlo. Tendré que hacerlo de nuevo en vivo y en los partidos para que se me haga costumbre. Hay muchas cosas en las que no se piensa sino hasta que se está de vuelta en el campo, pero no es gran problema”.