UEFA aplaza negociaciones sobre Liga de Campeones

Es poco probable que se decidan este año los cambios a la Liga de Campeones, luego que la UEFA suspendió el jueves conversaciones conjuntas con los jerarcas de los clubes europeos y ligas que se han pasado meses debatiendo sobre una posible reforma radical del formato de las competencias europeas.

El presidente de la Asociación de Clubes de Europa, Andrea Agnelli, criticado por proponer una Liga de Campeones muy restringida y el presidente de las Ligas Europeas, Lars-Christer Olsson, iban a reunirse con el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, el 11 de septiembre.

"He decidido aplazar la reunión”, les escribió Ceferin a Agnelli y Olsson en una carta obtenida por The Associated Press. "Voy a enviar una nueva invitación en cuanto piense que estamos listos para una discusión significativa”.

La carta fue enviada un día antes de que la junta ejecutiva de la asociación de clubes, dirigida por Agnelli, se reúna en privado en Liverpool para discutir su visión de una reforma de las competencias continentales a partir del 2024. La tercera competencia, llamada temporalmente Liga Europa 2, será lanzada en 2021.

"Estamos en el proceso de reunir opiniones de nuestras asociaciones nacionales”, escribió Ceferin, “y siento _ más generalmente _ que una nueva discusión sería prematura pues estamos analizando las opiniones y propuestas que recibidos de diferentes partes”.

Las ligas europeas se han opuesto enérgicamente a la idea básica de Agnelli de restringir acceso a la Liga de Campeones y la Liga Europa, al igual que lo han hecho decenas de clubes en el continente que son miembros de la asociación.

Una propuesta presentada previamente este año por la UEFA garantizaría que 24 de los 32 equipos en la fase de grupos de la Liga de Campeones repetirán en la próxima campaña, introduciendo un ascenso y un descenso con la Liga Europa. Las ligas temen que el tramo final de sus temporadas pierda suspenso, ya que las posiciones finales determinan la clasificación para las copas europeas.

"Como bien saben, la UEFA inició deliberadamente el proceso der revisión para el ciclo 2024-27 mucho antes de nuestro calendario regular y por tanto no tenemos apuro”, le dijo Ceferin a Agnelli y Olsson. “No esperamos, en todo caso, tomar una decisión este año”.

La asociación de clubes aboga por crear grupos de ocho equipos en la Champions en lugar de los grupos de cuatro actuales. Eso garantizaría más ingresos para los clubes por jugar 14 partidos en lugar de seis en esa fase.

Beneficiaría además a los clubes grandes que quieren enfrentarse más a menudo en Europa, insatisfechos con la falta de competencia en sus ligas. Juventus ha ganado ocho títulos italianos en fila, Bayern Múnich ha ganado los últimos siete en Alemania y Paris Saint-Germain ha ganado seis de siete en Francia.

La Liga Premier inglesa es la principal oponente de cambios drásticos a la Liga de Campeones y dice tener el respaldo de sus clubes. Eso incluye a Manchester United, cuyo presidente es miembro de la junta directiva de la asociación de clubes.