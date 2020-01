Trump minimiza gravedad de heridas por ataque de Irán

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump minimizó el miércoles la severidad de las lesiones cerebrales que sufrieron las tropas estadounidenses durante un ataque de misiles iraníes contra una base iraquí, después de que fue presionado sobre el motivo por el que afirmó que ningún soldado había resultado lesionado.

“Escuché que tenían jaquecas y otro par de cosas... y puedo reportar que no es muy grave”, dijo Trump en una conferencia de prensa en Davos, Suiza. Dijo las posibles lesiones cerebrales traumáticas son menos graves que, digamos, falta de extremidades.

“No, no las considero muy graves en comparación con otras heridas que he visto”, dijo el presidente, quien describió encuentros anteriores con soldados heridos por minas. “He visto personas sin piernas y sin brazos. He visto personas que han sufrido horrendas, horrendas heridas en esa zona, en esa guerra”.

“No, no considero que esas sean lesiones graves, no”, resaltó.

Trump ha dicho en reiteradas ocasiones que ningún estadounidense resultó herido en el ataque con misiles iraníes del 8 de enero, que fueron lanzados en represalia por la ofensiva de un dron estadounidense que mató a Qassem Soleimani, el general de mayor rango en Irán. Trump dijo que el resultado influyó en su decisión de no responder a la agresión iraní y arriesgarse a una guerra.

Pero en los días posteriores al ataque, los análisis médicos determinaron que algunos de los soldados que se refugiaron durante la ofensiva presentaban síntomas de conmoción cerebral. Once elementos fueron sacados de Irak entre el 10 y el 15 de enero para ser evaluados a detalle.

Dicho movimiento no fue reportado al secretario de Defensa Mark Esper hasta el día en que se anunció públicamente, el jueves pasado, en apego a la práctica habitual de no reportar lesiones al Pentágono a menos que sean fatales, o conlleven la pérdida de extremidades o de la vista.

Además, funcionarios de defensa indicaron que alrededor de 10 soldados más fueron trasladados a Alemania en días recientes. La mayoría de ellos recibieron atención por síntomas relacionados con una posible lesión cerebral traumática. Un menor número de ellos han presentado trauma psicológico, según dos funcionarios de defensa que hablaron del tema bajo condición de anonimato.