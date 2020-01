Salvador Pérez, de los Reales, se naturaliza estadounidense

Foto del 2019 del receptor de los Reales de Kansas City, Salvador Pérez. El beisbolista venezolano juró como ciudadano estadounidense el viernes 24 de enero de 2020. (AP Foto/Charlie Riedel, Archivo)

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — El receptor Salvador Pérez -- Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, participante en seis ocasiones del Juego de Estrellas y cinco veces ganador del Guante de Oro-- alcanzó otra meta cuando subió al escenario principal del FanFest anual de los Reales de Kansas City: convertirse en ciudadano estadounidense.

Pérez, que nació y creció en Venezuela, juró el viernes como ciudadano, al cabo de un proceso de cinco años que él mismo describió como largo y difícil, pero que valió la pena.

“Yo preferiría estar bateando en la Serie Mundial con las bases llenas, dos outs, 3 bolas y dos strikes que volver a pasar por esto”, afirmó. “Estaba trémulo con mis ojos superabiertos. Pero fue divertido”.

“Es fabuloso convertirse en ciudadano estadounidense”, dijo Pérez, de 29 años.

Pérez no jugó toda la campaña 2019 debido una cirugía de reconstrucción del ligamento colateral ulnar durante la pretemporada. Dice estar sano y confía en recuperar su antigua forma, que incluye promedios de 24 jonrones, 87 producidas y bateo de .266 en 162 partidos.

“Mi codo esta grandioso”, afirmó el jugador, quien señaló haber bajado 11 kilogramos (22 libras) en el actual receso. “Si todo sale bien, estaré en el primer partido del equipo” la próxima campaña.

Los Reales observarán si Pérez puede acercarse a esas cifras en la temporada. De cualquier forma, será crucial para el equipo tener de vuelta a un líder atrás del plato.

“Uno quiere esas cifras a la ofensiva en cualquier equipo”, dijo el nuevo piloto Mike Matheny. “Uno quiere una presencia así atrás del plato en cualquier alineación. El liderazgo en un equipo no tiene precio. No existe equipo de béisbol que no quisiera esa combinación”.

“Creo que él tiene esas cualidades intangibles que se propagan a todo el estadio. Siempre tuve gran admiración viéndolo jugar en esa posición con una sonrisa. Nunca lo imaginé. Este jugador lo hace de manera natural”, agregó.