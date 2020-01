Sainz acaricia un tercer título del Rally Dakar

El piloto Carlos Sainz y el copiloto Lucas Cruz, ambos españoles, cubren la 11ma etapa del Rally Dakar entre Shubaytah y Haradth, Arabia Saudí, el jueves 16 de enero de 2020. (AP Foto/Bernat Armangue)

HARADH, Arabia Saudita (AP) — A sus 57 años, Carlos Sainz se enfila a su tercer título del Rally Dakar después que el español gestionó el jueves con mucha precaución la penúltima etapa.

Al día siguiente de tomar una enorme ventaja de 18 minutos sobre sus rivales Nasser Al-Attiyah y Stephane Peterhansel, Sainz cedió ocho minutos en la arenosa ruta de 379 kilómetros entre Shubaytah y Haradh.

El francés Peterhansel y el qatarí Al-Attiyah sostuvieron un duelo de más de cuatro horas antes que Peterhansel tomara una delantera de 10 segundos.

Sainz se limitó a minimizar riesgos en la 11ma etapa y se prepara para agregar el título a los que alzó en 2010 y 2018, todos ellos con el copiloto Lucas Cruz. Los dos españoles han encabezado la competencia desde la tercera etapa.

“Ya solo queda un día por delante. Voy a tratar de mantener las distancias y permanecer concentrado mañana”, indicó Sainz.

Al-Attiyah, el campeón defensor y que se encuentra 10 minutos detrás del líder, aceptó que su actual batalla es por el segundo lugar, sólo seis segundos delante de Peterhansel, que ha ganado la competencia en 13 ocasiones y es compañero de equipo de Sainz con Bahrain JCW X-Raid Team.

“Lo hemos dado todo hoy, hemos atacado de principio a fin y hemos recortado varios minutos, pero no lo suficiente”, afirmó Peterhansel. "Si Carlos confirma los pronósticos y se impone en la prueba, será estupendo para el equipo”.

En sexto lugar se mantiene la dupla argentina conformada por el piloto Orlando Terranova y el copiloto Bernardo Graue.

Por su parte, el estadounidense Ricky Brabec está muy cerca de ganar la Dakar en motos por primera vez en cinco intentos.

Brabec dejó que su principal rival, el chileno Pablo Quintanilla, tomara la delantera al contener al austriaco Matthias Walkner por nueve segundos y ganar una etapa por segunda ocasión en esta edición del Dakar.

“Hoy me he limitado a defenderme. He rodado al 70% para no cansarme más de la cuenta ni tampoco forzar la moto. Estoy contento de estar aquí, ahora solo pienso en llegar a la meta final”, declaró Brabec.

Quintanilla recortó por 12 segundos la ventaja general de Brabec, quien sigue arriba por 14, y eso debería ser suficiente para que el estadounidense se corone el viernes en Qiddiya.

“Le he recortado bastante tiempo a Ricky, pero la brecha entre nosotros aún es grande. Por suerte tengo kilómetros por delante mañana para atacar”, dijo el chileno de 33 años.