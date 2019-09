Rooney quiere jugar otros playoffs de MLS antes de marcharse

En momentos en que su carrera dentro de la MLS está por terminar y en que se prepara para volver a Inglaterra, Wayne Rooney quiere una oportunidad más de disputar los playoffs.

El exdelantero del Manchester United y de la selección de Inglaterra se encuentra en la recta final de su última temporada regular con el D.C. United, que tiene 45 puntos y marcha en el quinto puesto de la Conferencia del Este. Faltan tres fechas por disputar, incluido el encuentro del domingo, en que el conjunto capitalino recibirá a los Sounders de Seattle.

“Sé que matemáticamente este lugar no nos coloca todavía en los playoffs, pero pienso que tendríamos que perder todos los partidos y que los equipos debajo de nosotros tendrían que ganar todos sus encuentros para que no avanzáramos”, dijo Rooney. “Si eso ocurriera, no mereceríamos estar en los playoffs”.

Una vez que concluya su aventura en Estados Unidos, Rooney dará el siguiente paso en su carrera. Llegará al Derby County de la segunda división inglesa, donde se desempeñará como jugador y técnico a partir de enero.

Su retorno a Inglaterra pondrá fin a una estadía en la MLS que comenzó en junio de 2018, cuando llegó a un acuerdo contractual con el United, por unos 13 millones de dólares.

Rooney se marchó del Manchester United en 2017, luego de 13 temporadas, y pasó un año con el Everton, donde había comenzado su carrera. Es el goleador histórico de la selección inglesa, con 53 goles, y de los Red Devils, con 253. Marcó 208 tantos en la Liga Premier, la segunda mayor cifra, detrás de los 260 anotados por Alan Shearer.

Después de ganar sólo nueve partidos y de quedarse fuera de los playoffs en 2017, el D.C. ha mejorado con la incorporación de Rooney a la mitad de la campaña de 2018. Alentado también por la inauguración del Audi Field, el club terminó cuarto en el Este, pero tuvo un paso fugaz por los playoffs, donde cayó por penales ante el Crew de Columbus en la primera ronda de eliminación directa, tras un empate 2-2.

Actualmente, el New York City FC marcha en la cima del Este. La MLS adoptó este año la modalidad de un solo partido de eliminación directa en cada ronda de playoffs, y expandió la postemporada para incluir a 14 clubes, siete de cada conferencia.

Se eliminan así los cotejos de ida y vuelta para las semifinales y finales de conferencia, un sistema que se empleaba desde 2003.

“No pienso que seamos el mejor equipo de fútbol en la liga. En ocasiones nos gusta hacer que los partidos sean algo friccionados. Trabajamos duro, nos esforzamos y conseguimos los tres puntos”, comentó Rooney. “Así es como hemos ganado la mayoría de nuestros partidos en esta temporada, así que todos necesitamos trabajar juntos para hacer eso. Será difícil, desde luego, pero si hacemos eso, tendremos una buena oportunidad”.

El técnico del United, Ben Olsen, dijo que no puede subestimarse el aporte de Rooney al equipo. Es líder goleador del club con 11 tantos y siete asistencias en la campaña. Marcó en 12 ocasiones durante la campaña anterior.

“El año pasado, la adición del estadio generó una energía nueva entre los aficionados y la comunidad. Wayne intensificó eso y ha dado energía a los fanáticos, al equipo y a la organización”, recordó Olsen. “Sigue siendo una gran parte de esto. Ha sido una alegría dirigirlo hasta ahora, y estamos ansiosos por vivir el tiempo que nos queda con él”.