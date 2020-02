ARCHIVO – En esta fotografía del 22 de agosto de 2019, de izquierda a derecha, Ron Wood, Mick Jagger, Charlie Watts y Keith Richards de The Rolling Stones durante un concierto en Pasadena, California. La banda anunció el jueves 6 de febrero de 2020, que comenzarán una nueva sección de su gira No Filter por 15 ciudades de Norteamérica. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo) less