Rashford podría quedar fuera el resto de la temporada

BRUJAS, Bélgica (AP) — La temporada y las ambiciones de Marcus Rashford en la Eurocopa de Naciones podrían haberse terminado. El entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer dijo que el delantero podría quedar fuera varios meses por una lesión en la espalda.

Inicialmente Solskjaer esperaba que Rashford estuviera fuera seis semanas con una doble fractura por sobrecarga en su espalda que ocurrió el mes pasado, durante el juego de desempate de la Copa de la FA ante el Wolverhampton.

Sin embargo, ahora teme que el seleccionado inglés se pierda el resto de la temporada e incluso la Euro 2020.

“Espero que juegue esta temporada, pero no hay nada seguro al final”, dijo Solskjaer antes del partido de la Liga Europa ante el Brujas en los dieciseisavos de final.

“Esperemos que sea posible seguir y avanzar en el torneo y prolongar la temporada. Toma su tiempo. No soy doctor, pero esperaba que se recuperara más rápido de lo que creo que lo hará. Entonces, algunos meses más definitivamente”.

Sobre si está en riesgo su participación en la Euro 2020, Solskjaer dijo: “Espero que juegue antes pero no estamos seguros. Entonces, si no está lo suficientemente saludable no irá”.

Con el capitán Harry Kane lesionado y en duda para la Euro, la información actualizada que brindó Solskjaer es lo último que el seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, quería escuchar.

Rashford confiaba en estar “de vuelta antes del final de la temporada”. Se lesionó pocos días después de abandonar la cancha ante el Norwich en la Liga Premier, quejándose de un dolor de espalda.

A la pregunta de si ha tenido un retroceso, Solskjaer dijo: “Le realizaron una resonancia y la fractura resultó más severa de lo que esperábamos pues se sintió bien unos días antes”.

“Nunca he tomado clases de anatomía en la escuela, entonces no sabía que tomaría tanto tiempo la recuperación. Pero cuando esté bien, cuando sane, será más fuerte. Entonces es importante no apresurarlo y no lo haremos”.