Raiders muestran a escépticos que pueden pelear sin Brown

Josh Jacobs, corredor de los Raiders de Oakland, salta para festejar con los fanáticos tras conseguir un touchdown en el partido del lunes 9 de septiembre de 2019, ante los Broncos de Denver (AP Foto/Ben Margot)

ALAMEDA, California, EE.UU. (AP) — Antonio Brown no estuvo en el campo de prácticas de los Raiders durante buena parte de la pretemporada, ni en la semana previa a la inauguración de la campaña.

Así, muchos pensaban que dar de baja al temperamental receptor dos días antes del primer partido de la temporada sería tan costoso para Oakland como el canje del año pasado, en que el equipo se deshizo del linebacker KHalil Mack.

Pero los Raiders consideraban que tenían un mejor equipo, capaz de competir. Y lo demostraron el lunes, al imponerse 24-16 sobre los Broncos de Denver.

“Tratamos de decirles a todos durante la pausa entre temporadas que no sólo estábamos vendiendo humo”, dijo el quarterback Derek Carr. “Teníamos un buen equipo de fútbol americano, incluso cuando no estaba aquí (Brown). Sabíamos que si lo teníamos, esto sería una locura, porque él es muy buen jugador. Pero no está aquí. Y cuando esto ocurrió, sinceramente no tuvimos el mismo sentimiento que cuando Khalil Mack fue canjeado. Lo dejaré así: No es el mismo sentimiento. Yo dije: ‘bueno, al menos las dudas se aclararon, al menos tenemos respuestas’”.

Por una noche, las respuestas fueron las correctas. Carr jugó con mucha mayor confianza y demostró que ha crecido en su segundo año bajo las órdenes del entrenador Jon Gruden. Los novatos hicieron aportes, desde el corredor Josh Jacobs hasta el defensive end Clelin Ferrell y el safety Johnathan Abrams.

Quizá lo más importante fue que el receptor Tyler Williams, llegado como agente libre, y el tight end Darren Waller dejaron claro que Oakland tiene capacidad de atrapar pases, incluso ahora que Brown se ha marchado a Nueva Inglaterra.

Carr completó 22 de 26 pases, para 259 yardas. Conectó con Williams un envío de ocho yardas para un touchdown en la primera serie del partido.

QUÉ FUNCIONA

Oakland dio la confianza a Jacobs pese a que había realizado 20 acarreos durante un partido sólo una vez a lo largo de tres temporadas en Alabama. En el primer encuentro, lució.

Acarreó el balón 23 veces, para aportar 85 yardas y dos touchdowns. Atrapó asimismo un pase para un avance de 28 yardas, que antecedió a una anotación.

Jacobs es el primer jugador desde LaDainian Tomlinson en la campaña 2001 que ha ganado al menos 100 yardas desde la línea de golpeo y que ha conseguido dos acarreos de anotación durante su debut en la NFL.

QUÉ FALTA

Tras una buena primera mitad, en la que Denver fue limitado a 87 yardas sin puntos, la defensiva de Oakland no lució tan eficaz en los últimos dos cuartos. Los Broncos anotaron en cuatro de cinco series durante la segunda mitad, cuando los Raiders parecieron extenuados.

Lo bueno para Oakland es que tres de esas series derivaron sólo en goles de campo, gracias a un par de capturas en tercer down y a un pase que Denver soltó en la zona de anotación.