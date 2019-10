Raiders, molestos por larga suspensión a Burfict

El outside linebacker de los Raiders de Oakland, Vontaze Burfict (55), habla con el tight end de los Colts de Indianápolis, Jack Doyle (84), tras golpe casco contra casco durante la primera mitad de un juego de la NFL en Indianápolis, el domingo 29 de septiembre de 2019. (AP Foto/Doug McSchooler)

Los Raiders están disgustados por la larga suspensión impuesta a su compañero, el linebacker Vontaze Burfict, quien propinó un golpe casco contra casco a Jack Doyle, tight end de los Colts.

Burfict fue suspendido el lunes por los 12 partidos que restan en esta campaña y por los eventuales encuentros de playoffs, luego que la liga consideró que había incurrido en “repetidas infracciones de rudeza innecesaria”. Se trata del castigo más severo impuesto en la historia de la NFL por infracciones dentro del terreno.

El entrenador en jefe Jon Gruden dijo el miércoles, luego de la práctica del equipo en Londres, que había manifestado su desacuerdo por el castigo ante el vicepresidente de operaciones deportivas de la NFL Jon Runyan. Confió en que la sanción se reduciría tras una apelación.

“Él sabe cómo me siento”, dijo Gruden a la prensa en Londres. “Esto lastima mucho a nuestro equipo, y estoy ansioso por ver qué resulta de la apelación. No estoy contento por esto en absoluto y no quiero decir nada más. Evidentemente estoy molesto por esto”.

Burfict ha sido suspendido dos veces antes por golpes dentro del campo. En 2016, purgó una suspensión de tres partidos. Al año siguiente se le impuso un castigo de cinco encuentros, que se redujo a tres luego de la apelación.

Antes, la suspensión más larga impuesta por infracciones en el terreno había sido de cinco encuentros, en 2006 a Albert Haynesworth. El jugador de Tennessee pateó y pisó en la cara al centro de los Cowboys, Andre Gurode, quien requirió de 30 puntos de sutura.

Burfict fue sancionado por rudeza innecesaria y expulsado del partido dominical de Okland ante Indianápolis, tras propinar un golpe a la cabeza de Doyle, al comienzo del segundo cuarto.

En una carta a Burfict, Rynyan le dijo que no había atenuantes en la jugada, y sacó a relucir que su largo historial de infracciones había derivado en el castigo.

“Su contacto fue innecesario, flagrante y pudo ser evitado”, escribió Runyan.