Proliferan plataformas que ofrecen audios infantiles

NUEVA YORK (AP) — Cada vez hay más contenidos de audio para niños, como por ejemplo libros o canciones infantiles. Pero tener que escoger entre los audiolibros, los podcasts y las colecciones musicales puede resultar en un desafío para el padre moderno.

Es por eso que están surgiendo plataformas que incluyen esos tres tipos de contenidos.

Los audiolibros y las canciones infantiles existen desde hace mucho tiempo, pero hay escasos podcasts dirigidos a un público de entre 3 y 12 años de edad, por lo que muchos padres están optando por las plataformas más inclusivas.

La demanda “viene principalmente de los padres, que suelen escuchar podcasts o audiolibros”, comenta Frannie Ucciferri, editora de la agrupación sin fines de lucro Common Sense Media.

Spotify recientemente lanzó una aplicación llamada Spotify Kids, incluida sin costo en la suscripción familiar. La app, que todavía no está disponible en Estados Unidos, ofrece canciones, instrumentales y cuentos para niños desde los 3 años. Una plataforma llamada Pinna es una de las más recientes y ofrece contenidos para diversas edades, a un precio de 7,99 dólares por mes o 79,99 al año. Otros sólo ofrecen podcasts, mientras que el servicio FreeTime Unlimited de Amazon permite ajustar la programación a la medida, para ofrecer libros, videos, aplicaciones y otros contenidos, por 2,99 dólares al mes.

Medios de comunicación más tradicionales se están sumando a la tendencia. La emisora WGBH de Boston, por ejemplo, ofrece gratuitamente dos de sus más populares podcasts para jóvenes: “Molly of Denali”, basado en una serie televisiva sobre una niña en Alaska, y “The Creeping Hour”, para niños de entre 8 y 12 años. La emisora tiene planeadas otras iniciativas como parte de “su continua exploración de narración por audio”, declaró la vocera de WGBH Jeanne Hopkins.

Bonnie Way, una madre de cinco hijos de edades de entre 2 y 12 años, dice que suele viajar mucho en carro con sus chicos. Afirma que usualmente pone audiolibros para mantenerlos entretenidos y saca muchos de esos programas de su biblioteca loca.

“Ciertamente puede ser un desafío encontrar libros que les gusten a los cinco. El de 4 años, por ejemplo, quizás haya visto cosas que los mayores no vieron a esa edad. Comenzamos con cuentos como Robert Munsch y ‘Curious George' y de ahí pasamos a cuentos más largos como ‘Chronicles of Narnia'", explicó Way quien vive en Vancouver, Canadá.

Además, afirma, algunos de sus niños se marean en el carro por lo cual les es más fácil escuchar un cuento que leerlo.

Y asegura que los contenidos en audio tienen otras ventajas.

“El audio libro crea una experiencia compartida. Podemos hablar sobre el libro después de escucharlo y eso es muy divertido”, contó Way.

Pinna organiza y también crea sus propios contenidos para niños entre las edades de 3 y 12 años. Ofrece más de 2.000 audiolibros, podcasts y canciones.