Presidenta destituida de los Grammy contraataca a academia

En esta foto de archivo del 20 de noviembre de 2019, la presidenta y directora ejecutiva de la Academia de la Grabación, Deborah Dugan, participa en una conferencia de prensa en la que se anunciaron los nominados al Grammy, en Nueva York. En un anuncio el jueves 16 de enero del 2020 por la noche, la Academia de la Grabación dijo que puso a Dugan en una licencia administrativa por una alegación de conducta inapropiada no especificada de una miembro senior de la academia. (Foto por Charles Sykes/Invision/AP, Archivo) less En esta foto de archivo del 20 de noviembre de 2019, la presidenta y directora ejecutiva de la Academia de la Grabación, Deborah Dugan, participa en una conferencia de prensa en la que se anunciaron los ... more Photo: Charles Sykes, Charles Sykes/Invision/AP Photo: Charles Sykes, Charles Sykes/Invision/AP Image 1 of / 1 Caption Close Presidenta destituida de los Grammy contraataca a academia 1 / 1 Back to Gallery

NUEVA YORK (AP) — La presidenta y directora ejecutiva de la Academia de la Grabación, Deborah Dugan, quien se encuentra bajo licencia administrativa según informó el jueves la organización, respondió a través de su abogado que “lo que se ha reportado ni siquiera se acerca a la historia que debe contarse”.

La academia dijo el jueves por la noche que su presidenta de apenas seis meses fue puesta bajo licencia tras denuncias de conducta inapropiada por parte de una alta directiva de la organización, tan sólo 10 días antes de la ceremonia de los premios Grammy.

Pero en un comunicado enviado el viernes a The Associated Press, el abogado de Dugan Bryan Freedman dijo que la historia no termina ahí.

“Cuando nuestra capacidad de hablar no esté limitada por un contrato de 28 páginas y amenazas legales, expondremos lo que sucede cuando uno ‘da un paso al frente’ en la Academia de la Grabación, una organización pública sin ánimo de lucro”, dice la misiva.

Dugan, ex directora ejecutiva de la organización (RED) de Bono, fue la primera mujer designada a dirigir la academia cuando comenzó a trabajar en agosto. El presidente de la junta directiva de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr., un productor musical que ha trabajado con Chris Brown, Jennifer Hudson y otras estrellas, fungirá como presidente y director ejecutivo interino.

"Considerando las preocupaciones planteadas por la junta directiva de la Academia de la Grabación, incluyendo una queja formal de conducta inapropiada por una alta directiva del equipo de la Academia de la Grabación, la junta ha colocado a la presidenta y directora ejecutiva de la Academia de la Grabación Deborah Dugan bajo licencia administrativa, con efecto inmediato”, dijo la academia en un comunicado enviado a la AP. “La junta también contrató a dos investigadores independientes externos para realizar una investigación independiente de las alegaciones”.

“La junta determinó que estas medidas son necesarias para restaurar la confianza de los miembros de la Academia de la Grabación, reparar la moral de los empleados de la Academia de la Grabación, y permitir que la Academia de la Grabación se enfoque en su misión de servir a todos los creadores de música”, continuó. “La junta directiva de la Academia de la Grabación está comprometida a fomentar un lugar de trabajo, una industria musical y una sociedad seguras, diversas e inclusivas”.

Dugan fue contratada luego que Neil Portnow decidió no buscar una extensión a su contrato. Portnow había encabezado la organización que otorga los Grammy desde 2002 y fue criticado por decir que las mujeres debían “dar un paso al frente” cuando le preguntaron por la falta de ganadoras femeninas en la gala de premios de 2018 durante una entrevista entre bambalinas. Sólo dos cantantes femeninas fueron galardonadas durante la ceremonia televisada y los Grammy fueron criticados por no permitir que la cantante pop Lorde, la única nominada a álbum del año, actuara en el espectáculo.

Antes de unirse a (RED), la organización contra el sida lanzada en 2006, Dugan fue presidenta de Disney Publishing Worldwide y vicepresidenta ejecutiva de EMI/Capitol Records. Comenzó su carrera como abogada en Wall Street.

Previo a Dugan, la ejecutiva musical Christine Farnon ocupó el máximo cargo de la academia por años, aunque nunca tuvo el título de presidenta y directora ejecutiva. Se desempeñó en múltiples puestos en los Grammy a lo largo de los años, hasta que se retiró en 1992 como vicepresidenta ejecutiva. Michael Greene se convirtió en el primer presidente y director ejecutivo oficial de la academia en 1988, liderando la organización hasta 2002, cuando Portnow lo sucedió.

Los Grammy de este año contarán con actuaciones de Ariana Grande, Billie Eilish, Demi Lovato, Aerosmith, Bonnie Raitt, Tyler, the Creator, Run-DMC, Rosalía, H.E.R. y Lizzo, que encabeza la lista de nominados con ocho menciones.