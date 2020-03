Portaaviones de EEUU reporta brote de coronavirus

WASHINGTON (AP) — El capitán de un portaaviones de Estados Unidos que registra un brote de coronavirus ha pedido permiso para poner en cuarentena en tierra a la mayoría de sus aproximadamente 5.000 tripulantes, lo que sacaría de servicio al buque de guerra en un intento de salvar vidas.

En un memo dirigido a líderes de la Marina, el capitán del USS Theodore Roosevelt dijo que la propagación de la enfermedad continúa y se acelera, y que bajar a todos menos 10% de los tripulantes es un “riesgo necesario” para contener la propagación del virus. El buque está atracado en Guam.

El martes, líderes de la Marina intentaban determinar cómo responder mejor a la extraordinaria petición luego de que decenas de tripulantes han dado positivo a coronavirus.

“No estamos en guerra. Los marineros no deben morir. Si no actuamos ahora, no estamos cuidando adecuadamente nuestro recurso más valioso: nuestros marineros”, dijo el capitán Brett Crozier en el memo obtenido por The Associated Press.

Un oficial de la Marina dijo que Crozier alertó a los comandantes la tarde del domingo de los desafíos para aislar el virus. El oficial, quien habló bajo condición de anonimato a fin de poder discutir las deliberaciones internas, dijo que Crozier quiere más viviendas aisladas para la tripulación y que la cúpula de la Marina revisa las opciones para garantizar la salud y seguridad de los tripulantes.

El comandante de la Flota del Pacífico de Estados Unidos, almirante John Aquilino, le dijo a la prensa el martes que la Marina trabajaba para llevar a tierra a la mayoría de los marineros posible, mientras se quedaba con una tripulación base para monitorear los reactores nucleares y que el buque siguiera en funcionamiento. Agregó que el ritmo podría no ser tan rápido como quisiera el comandante, pero que se haría en rotación, con los marineros en tierra aislados 14 días, regresando libres de virus para que otros pudieran bajar.

El brote en el buque podría ser el más drástico de la Marina, pero encaja en la tendencia dentro de las fuerzas armadas. El Pentágono dijo que el número de casos en el ejército alcanzó los 673 la mañana del martes, 104 por arriba de la víspera y 174 más que hace una semana.

En la mayoría de la gente, el COVID-19 provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en de dos a tres semanas. En algunas personas, sobre todos adultos mayores y las que padecen problemas de salud subyacentes, puede provocar enfermedades más graves, como la neumonía, e incluso la muerte.

El periodista de Associated Press Robert Burns contribuyó a este despacho.