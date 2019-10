Popovich elogia respuesta de Silver a polémica con China

Gregg Popovich, entrenador de los Spurs de San Antonio, sonríe durante el día de prensa, el lunes 30 de septiembre de 2019 (AP Foto/Eric Gay) Gregg Popovich, entrenador de los Spurs de San Antonio, sonríe durante el día de prensa, el lunes 30 de septiembre de 2019 (AP Foto/Eric Gay) Photo: Eric Gay, AP Photo: Eric Gay, AP Image 1 of / 1 Caption Close Popovich elogia respuesta de Silver a polémica con China 1 / 1 Back to Gallery

MIAMI (AP) — Gregg Popovich, el entrenador que más tiempo lleva en su cargo dentro de la NBA, elogió el martes al comisionado Adam Silver por su postura en respaldo de la libertad de expresión, en medio de la controversia actual con China.

Popovich, quien habló antes de que sus Spurs de San Antonio enfrentaran al Heat de Miami en un encuentro de pretemporada, reconoció que Silver se halla en una situación complicada, tras el descontento manifestado por China ante un tuit que emitió la semana anterior el gerente general de los Rockets de Houston, Daryl Morey, para mostrar su simpatía por los manifestantes antigubernamentales en Hong Kong.

Sin embargo, el estratega se dijo complacido con Silver, quien en la jornada emitió desde Tokio una declaración, además de ofrecer una conferencia de prensa, para ratificar que la NBA considera la libertad de expresión un valor central. Popovich opinó que Silver se ha mantenido firme en la defensa del derecho de Morey a expresarse.

“Y no fue fácil para él decirlo”, recalcó Popovich. “Lo dijo en un ambiente rodeado de posibles peligros económicos. Pero se puso del lado de los principios que todos consideramos más preciados o por lo menos la mayoría de nosotros hasta los últimos tres años. Así que me emociona lo que él dijo”.

Popovich es uno de los entrenadores más extrovertidos de la NBA. No suele abstenerse de opinar sobre temas políticos _es un crítico feroz del presidente Donald Trump_ o causas sociales. Muchos entrenadores de la NBA han preferido guardar silencio sobre la situación actual con China.

Mike D’Antoni, entrenador de los Rockets, se negó a responder preguntas sobre el tema el martes, después de que su equipo jugó en Tokio. Steve Kerr, de Golden State, explicó que quería informarse de la situación antes de pronunciarse. Doc Rivers, de los Clippers de Los Ángeles, no abundó en detalles cuando se le solicitó su opinión.

“De eso se trata este país: de la libertad de expresión”, dijo Rivers el martes a la prensa durante una práctica de los Clippers. “Y siempre debemos tener esta libertad de expresión. Pero... la libertad de expresión no implica quedar libre de las consecuencias”.

Otros entrenadores han dicho que simplemente están demasiado ocupados, preparándose para la campaña, como para abordar el tema.

“El campamento de prácticas es un tiempo en que nos concentramos bastante en ver videos de partidos, entrenamientos, etc.”, explicó el entrenador de Toronto, Nick Nurse. “Tengo mucha confianza en que el liderazgo de la NBA sabrá lo que hace y cómo atender estos asuntos”.

En cambio, Popovich habló ampliamente sobre las declaraciones de Silver. Comparó su significado con el de otros momentos de la carrera de Silver _la forma en que expulsó al dueño de los Clippers, Donald Sterling, por sus comentarios racistas y la manera en que la liga ha encabezado el apoyo para la comunidad LGBTQ.

“Adam es un líder muy progresista”, opinó Popovich. “Todos recordamos la forma en que manejó la situación con el exdueño de los Clippers, lo que enorgulleció a todos porque era lo correcto. Hace un par de años _no puedo recordar, el tiempo vuela, dos, tres o cuatro años_ yo caminaba por las calles de la ciudad de Nueva York durante el desfile del orgullo gay, me di la vuelta y vi una carroza, en la que iba parado Adam, con un gran cartel en apoyo de los LGBTQ, y me sentí muy bien otra vez, tal como me sentí con el acuerdo de los Clippers.

“Y ahora vamos con firmeza a favor de la libertad de expresión. Me sentí muy bien de nuevo”.