Paul sorprende al alemán Zverev en México

El alemán Alexander Zverev reacciona tras ganar un punto en su partido ante el estadounidense Tommy Paul, en el Abierto Mexicano de Tenis, el miércoles 26 de febrero de 2020, en Acapulco (AP Foto/Rebecca Blackwell)

ACAPULCO, México (AP) — Tommy Paul dio una gran sorpresa el miércoles y en apenas dos sets dejó fuera a Alexander Zverev, quien era el segundo favorito en el Abierto Mexicano de Tenis.

El estadounidense, 66to en la clasificación de la ATP y quien entró al cuadro principal a través de la clasificación, doblegó 6-3, 6-4 al alemán, quien es el séptimo del mundo y fue subcampeón en Acapulco apenas el año pasado.

“Me preparé lo mejor posible y no hay mucho más que pueda hacer por ahora. Hay partidos en donde no juegas a tu mejor nivel, yo siempre entreno a tope, pero hay veces que se da y otras que no”, dijo un molesto Zverev, quien atribuyó el revés a su pobre servicio. “Si no saco bien nada me funciona, nunca pude meter mi saque y todo de ahí fue cuesta abajo, cuando sirvo así cualquiera me puede ganar, realmente no es difícil vencerme”.

Zverev, de 22 años y semifinalista en el Abierto de Australia, tuvo un 56% de efectividad con su primer saque y logró sólo tres aces.

Se trata del primer triunfo en la carrera de Paul ante un tenista ubicado dentro de los 10 primeros del mundo.

El tenista del estado de Nueva Jersey, que inició bien el año al meterse a las semifinales de Adelaida, se enfrentará a su compatriota John Isner en los cuartos de final. Isner avanzó a la siguiente ronda al vencer 6-3, 7-6 (4) a su compatriota Marcos Girón.

En otros resultados: El británico Kyle Edmund superó 6-4, 6-4 al canadiense Felix Auger-Aliassime y el surcoreano Soonwoo Kwon se impuso 7-6 (2), 6-0 sobre el serbio Dusan Lajovic.

El Abierto Mexicano de Tenis reparte una bolsa de 1.789.000 dólares y 500 puntos para la carrera ATP.

El torneo se disputa en las canchas duras del complejo Mextenis localizado en el resort Mundo Imperial de esta ciudad.