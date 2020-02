Oscar: Elton John y Hildur Guðnadóttir a un paso de ser EGOT

Veinticinco años después de ganar su primer Oscar, Elton John recogió su segunda estatuilla en los Premios de la Academia 2020, en los que la compositora de “Joker” (“Guasón”) Hildur Guðnadóttir tuvo una noche histórica para las mujeres músicas.

John ganó su segundo premio a la mejor canción original por “(I’m Gonna) Love Me Again” de su película biográfica “Rocketman”, y compartió el honor con su viejo colaborador Bernie Taupin. John ganó su primer Oscar con Tim Rice por “Can You Feel the Love Tonight” de la película original de “The Lion King” (“El rey león”) en los Premios de la Academia de 1995.

“Gracias a Bernie, quien ha sido la constante en mi vida cuando estaba mal, cuando era normal, siempre ha estado ahí para mí”, dijo John en el escenario.

“Esta es la justificación para 53 años de trabajar y hacer lo que hacemos”, dijo Taupin.

John y Taupin superaron a Diane Warren, Randy Newman, Cynthia Erivo y el dúo de compositores y esposos Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez.

John, de 72 años, ha ganado un Tony y cinco Grammy y sólo le falta un Emmy para unirse al grupo de élite de los EGOT (ganadores de los cuatro premios principales de los espectáculos en Estados Unidos).

Guðnadóttir, de 37 años, está en una posición similar: En seis cortos meses, la chelista clásica de Islandia se ha convertido en una ganadora del Emmy, Grammy y Oscar.

Recibió el premio a mejor música original por “Joker” y se suma a un pequeño grupo de mujeres que se han llevado el premio, incluyendo a Marilyn Bergman, Rachel Portman y Anne Dudley, quien fue la última mujer en llevarse el honor por “The Full Monty” (“Todo o nada”) en la gala de 1998.

Recibió una ovación de cerca de un minuto.

“A las niñas, a las mujeres, a las madres, a las hijas que escuchan la música burbujeando dentro de ellas, por favor hablen”, dijo. “Necesitamos escuchar sus voces”.

Guðnadóttir ganó un Emmy y un Grammy por su trabajo en la exitosa miniserie de HBO “Chernobyl.” Antes del gran triunfo de Guðnadóttir, la irlandesa Eimear Noone se convirtió en la primera directora de orquesta en los 92 años de los Premios de la Academia.

Billie Eilish, quien ganó cinco Grammy hace dos semanas, llegó al escenario de los Oscar para interpretar “Yesterday” de los Beatles durante el segmento de in memoriam con su hermano y productor Finneas. Todas las canciones nominadas fueron interpretadas durante la ceremonia.

Eminem, quien ganó el premio a mejor canción original por “Lose Yourself” de la película “8 Mile” (“8 Mile: Calle de ilusiones”) en 2003 pero no fue en ese entonces a la ceremonia, sorprendió al público con una presentación de rapeo.

La cantante y actriz Janelle Monae fue otra de las estrellas de la noche al comenzar la gala con “A Beautiful Day in the Neighborhood” entremezclando letras nuevas y relevantes con su propia canción “Come Alive” con ayuda del multifacético Billy Porter.

“Estoy tan orgullosa de estar aquí como una artista negra queer que cuenta historias”, dijo Monae. "Feliz mes de la historia negra”.