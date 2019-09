No es chiste: mujeres dominan categoría de comedia en Emmy

LOS ÁNGELES (AP) — Cuando se anuncie la serie de comedia ganadora del Premio Emmy este domingo, es muy probable que una mujer dé el discurso de aceptación.

Un número sin precedentes de siete comedias nominadas fueron creadas por mujeres, entre ellas la campeona del año pasado "The Marvelous Mrs. Maisel", "Fleabag" y "Russian Doll". Contando a "Veep" con Julia Louis-Dreyfus como protagonista y productora ejecutiva, las mujeres dominan la categoría.

Otros programas liderados por mujeres han tenido momentos notables, sobre todo a mediados de los 80 y durante los 90, con éxitos como "The Golden Girls" (“Los años dorados”) de Susan Harris, "Murphy Brown" de Diane English y "Designing Women" (“Diseñadoras”) de Linda Bloodworth-Thomason. Roseanne Barr ("Roseanne") y Marta Kauffman ("Friends") fueron parte elemental para las series de comedia que ayudaron a crear.

El que los hombres son el género más chistoso es una idea obstinada. Christopher Hitchens, difunto escritor y provocador intelectual, le dedicó un ensayo al tema en el 2007 en Vanity Fair: "Por qué las mujeres no son chistosas". Entonces una etapa de crecimiento en los medios llevó a un cambio de actitud, al menos en la industria del entretenimiento.

La adición de servicios de streaming a la TV por cable y de señal abierta generaron una "necesidad desesperada de contenido", dijo Amy Sherman-Palladino, quien creó "Mrs. Maisel" de Amazon y la produce con su esposo Daniel Palladino. "Hayan querido o no mantenerlo como un club de hombres, esto lo hace imposible".

Eso es especialmente cierto dado el alcance global de los servicios de streaming y los canales de cable, añadió.

"Necesitas gente diferente contando esas historias, porque de pronto no estás haciendo una propuesta para un solo grupo demográfico. Si quieres ser global, tienes que ser global", dijo Sherman-Palladino. "Y no sé si se hayan dado cuenta, pero hay muchas mujeres en el mundo".

Leslye Headland, quien creó "Russian Doll" de Netflix con su estrella, Natasha Lyonne, y Amy Poehler, dijo que las oportunidades creativas para las mujeres están tanto aumentando como mejorando.

"Es un mundo completamente diferente a cuando yo estaba proponiendo" un programa piloto a una cadena hace unos años, dijo Headland, con la expectativa de que el personaje femenino principal sea atractivo y no demasiado complejo. "Ahora parece que entras a un proyecto pensando, '¿qué tanto más desafiante y emocionante podemos hacer esto?'".

Las comedias nominadas al Emmy son un indicio de progreso para las mujeres, no casos aparte. Cada vez hay más mujeres detrás de las cámaras trabajando en más series de comedia que de drama, según una nueva investigación del Centro para el Estudio de Mujeres en la Televisión y el Cine de la Universidad de San Diego. Las mujeres representaron el 32% de los creadores de las series de comedia para televisión abierta, cable y plataformas de streaming en 2018-19, frente a un 22% para dramas, halló el estudio, mientras que el 42% de los productores de comedia fueron mujeres en comparación con 38% de dramas.

"Estos números son interesantes dentro del contexto más amplio de las mujeres y la historia de la comedia", dijo la profesora Martha M. Lauzen, directora ejecutiva del centro, citando a los escépticos Hitchens y el difunto Jerry Lewis, que en el 2000 declaró que el que una mujer haga comedia lo "complica un poco. ... Pienso en ella como una máquina productora que trae bebés al mundo". Tina Fey ofreció varios contraargumentos en sus memorias de 2011 "Bossypants", dijo Lauzen, incluyendo: "Es una movida impresionantemente arrogante concluir que sólo porque algo no te guste, empíricamente no sea bueno".

Y esta púa del libro: "No nos importa un (grosería) si te gusta".

Fey, quien creó y produjo "30 Rock", y su excompañera de "Saturday Night Live" Poehler están entre las pioneras del siglo XXI. Fey también creó (con Robert Carlock) y produjo "The Unbreakable Kimmy Schmidt", una de tres comedias sobre mujeres de 2018 nominadas al Emmy que incluyeron "Mrs. Maisel" y "GLOW", creada por Liz Flahive y Carly Mensch.

Las mujeres estaban más que listas para su primer plano cuando el mercado cedió, dijo Rachel Bloom, estrella y creadora (con Aline Brosh McKenna) de la comedia musical de CW "Crazy Ex-Girlfriend" y ganadora de un Emmy a las artes creativas la semana pasada como coescritora de la canción "Anti-Depressants Are So Not a Big Deal".

La gala principal de los Emmy, en la que se entregan los máximos honores a las series de comedia y drama, se transmitirá este domingo en vivo por Fox a las 8 p.m. hora del este (0100 GMT del lunes).

"La pregunta de si las mujeres son chistosas o no, si las mujeres pueden hacer cosas o no — las mujeres han estado haciendo cosas en recintos alternos de comedia, sitios de comedia en vivo, teatro, por años", dijo Bloom. Pero cuando trataban de proponer un proyecto, "a nadie le importaba".

La popularidad de los videos de Bloom en internet la llevó a asociarse con Brosh McKenna para "Crazy Ex-Girlfriend". La creadora y estrella de ''Fleabag" Phoebe Waller-Bridge originó en el teatro británico esta comedia oscura sobre un alma aquejada de problemas. Headland también es dramaturga.

La pregunta es si la puerta permanecerá abierta, o se abre aún más para incluir a más mujeres de minorías en un campo ampliamente dominado por los blancos ("Insecure" de Issa Rae y la nueva "A Black Lady Sketch Show" de Robin Thede están entre las raras excepciones).

"Siento que nuestro programa, tristemente, no se hubiera hecho hace unos años", dijo Anna Konkle, cocreadora de "PEN15", una comedia que sigue a dos niñas preadolescentes. "Comenzamos a escribirla hace siete años, y nos tomó probablemente cinco lograr hacerla. Es un momento que espero que dure para siempre, y que siga creciendo".

___

El periodista de AP Mike Cidoni Lennox contribuyó a este despacho.

___

Lynn Elber está en Twitter como http://twitter.com/lynnelber .