Matan a clérigo en suroeste de Pakistán

QUETTA, Pakistán (AP) — El líder de oraciones de una mezquita fue asesinado el sábado, el segundo en dos días, cerca de la ciudad de Quetta en el suroeste del país, informó la policía.

Mohammad Azam fue abatido a tiros frente a una verdulería, dijo Shafqat Mahmood, un agente de policía en Kuchlak, donde se produjeron los ataques. El viernes, una bomba colocada bajo la silla de madera del líder de oraciones mató a éste y otros tres feligreses, e hirió a 20.

Quetta es la capital de la provincia de Baluchistán, escenario de una insurgencia de bajo nivel por parte de separatistas que exigen mayor autonomía y una mayor participación en los recursos provinciales. También operan milicias islámicas en la región.

Los líderes de oración muertos eran sunitas. Ningún grupo reivindicó los ataques.

Informes no confirmados dicen que el líder de oración muerto en el ataque del viernes, Maulvi Ahmadullah, era pariente o amigo del jefe talibán Maulvi Hibatullah Akhunzada. El Talibán no desmintió ni confirmó el informe, según el cual Akhunzada había vivido en Kuchlak antes de tomar el mando y trasladarse a un lugar no revelado en Afganistán.

Kuchlak es un baluarte de la insurgencia talibán y un cruce importante de los milicianos entre Pakistán y Afganistán. La jefatura de la milicia se reúne, recibe atención médica o descansa en la zona, donde Akhunzada regentaba varias escuelas religiosas antes de ser jefe talibán.