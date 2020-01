Los 10 libros más vendidos

Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:

ARGENTINA

1.- “Lo mucho que te amé” - Eduardo Sacheri

2.- “El alma de las flores” - Viviana Rivero

3.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

4.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

5.- “El instituto” - Stephen King

6.- “Cometierra” - Dolores Reyes

7.- “A dos metros de ti” - Rachael Lippincott

8.- “En el huerto de las mujercitas” - Gloria V. Casañas

9.- “Terra alta” - Javier Cercas

10.- “Prohibido morir aquí” - Elizabeth Taylor

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “Largo pétalo de mar” – Isabel Allende

2.- “El psicoanalista” - John Katzenbach

3.- “Las horas de terciopelo” - Alyson Richman

4.- “La sospecha de Sofía” - Paloma Sánchez

5.- “Amigo imaginario” - Stephen Chbosky

6.- “El manto” – Marcela Serrano

7.- “El viaje de Cilka” - Heather Morris

8.- “El tatuador de Auschwitz” - Heather Morris

9.- “El vino de Dios” - Carlos Tromben

10.- “La patria estremecida” - Elizabeth Subercaseaux

(Fuente: periódico El Mercurio)

ESPAÑA

1.- “Terra alta” - Javier Cercas

2.- “Alegría” - Manuel Vilas

3.- Bilogía “El día que se perdió la cordura” - Javier Castillo

4.- “Arcadia” - Iain Pears

5.- “Candela” - Juan del Val

6.- “Flores cortadas” - Karin Slaughter

7.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

8.- “Patria” - Fernando Aramburu

9.- “Dientes de dragón” - Michael Crichton

10.- “Obsesión” - J.L. Butler

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS

1.- “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse" - Charlie Mackesy

2.- "The Guardians" - John Grisham

3. “Such a Fun Age” - Kiley Reid

4.- "Criss Cross" - James Patterson

5.- "A Minute to Midnight" - David Baldacci

6.- “Strange Planet” - Nathan W. Pyle

7. "The Silent Patient'' - Alex Michaelides

8. "The Dutch House'' - Ann Patchett

9.- "The Institute" - Stephen King

10.- "Blue Moon" - Lee Child

(Fuente: Publishers Weekly)

MÉXICO

1.- “El vendedor de silencio” - Enrique Serna

2.- “Tiempos recios” - Mario Vargas Llosa

3.- “El amante polaco. Libro 1” - Elena Poniatowska

4.- “Circe” - Madeline Miller

5.- “La insoportable levedad del ser” - Milan Kundera

6.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

7.- “Terra alta” - Javier Cercas

8.- “Pedro Páramo” - Juan Rulfo

9.- “El libro salvaje” - Juan Villoro

10.- “Tokio blues” - Haruki Murakami

(Fuente: Gandhi)