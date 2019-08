LO ÚLTIMO: Dos sopranos españolas elogian a Plácido Domingo

MILÁN (AP) — Las últimas noticias sobre las acusaciones por acoso sexual contra el astro de la ópera Plácido Domingo (horas locales):

Dos sopranos españolas salieron en defensa del tenor Plácido Domingo tras un informe de The Associated Press en el que numerosas mujeres acusaron al ícono de la ópera de acoso sexual y conducta inapropiada a lo largo de décadas.

La agencia de noticias Europa Press citó el miércoles a la soprano Española Davinia Rodríguez diciendo que "jamás he sentido el más mínimo indicio de lo que se le acusa al maestro”.

Dijo que Domingo "me ha demostrado tanto a mí como a cada uno de mis compañeros y trabajadores del teatro, desde el más alto cargo al mínimo, el mayor de sus respetos con la humildad y generosidad que tanto le caracteriza".

Su colega y compatriota Pilar Jurado expresó un sentimiento similar. Dijo que "es complicado porque yo no sé lo que ha vivido otra gente" y agregó que "sí puedo decir que conmigo la relación ha sido de un perfecto caballero".

Óperas de Europa mantienen sus fechas programadas con el afamado tenor Plácido Domingo tras acusaciones en su contra de acoso sexual.

La Scala de Milán confirmó las presentaciones anunciadas de Domingo, incluyendo un concierto el 15 de diciembre para conmemorar el 50mo aniversario de su debut con la compañía.

En Europa, donde el sitio web de Domingo indica que tiene 19 compromisos hasta noviembre del 2020, ningún recinto ha cancelado una actuación en reacción a un informe de la AP de presunto acoso y conducta inapropiada del artista durante décadas.

Las actuaciones de Domingo en “Nabucco” en la Ópera de Zurich en octubre y en la Ópera Real de Londres el próximo año en “Don Carlo” siguen en pie. Ambas compañías dijeron que estarán monitoreando una investigación de la Ópera de Los Ángeles, donde Domingo fue director general desde 2003 y director artístico previamente.

Mientras dos compañías estadounidenses cancelaron de inmediato las actuaciones de Plácido Domingo tras surgir acusaciones en su contra de acoso sexual, algunas óperas europeas han apoyado al artista mientras otras han decidido esperar.

La Orquesta de Filadelfia y la Ópera de San Francisco anunciaron la cancelación de las próximas presentaciones del tenor español y la Ópera de Los Ángeles abrió una investigación tras un informe de la AP en el que numerosas mujeres acusaron al ícono de la ópera de acoso sexual y conducta inapropiada a lo largo de décadas.

En Europa, no hubo cancelaciones inmediatas e incluso algunos expresaron palabras de apoyo para el superastro. Dirigentes del mundo de la ópera señalaron que no se han formulado cargos contra Domingo y que no hay ninguna investigación judicial en curso.

Sus próximas actuaciones en Salzburgo, Milán, Londres, Zurich y Ginebra seguían en pie, pero algunos recintos dicen que estarán pendientes de la investigación en Los Ángeles.