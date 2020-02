Kidman, Nyong'o, Peele y más describen 1os momentos de Oscar

LOS ANGELES (AP) — Sucede en un instante: el presentador abre el sobre, pronuncia un nombre y la vida y carrera del ganador del Oscar cambian para siempre.

Para algunos, los primeros momentos tras ganar un Premio de la Academia fue como una experiencia extracorporal: llegó como un shock, el recuerdo es borroso, se sintieron desorientados.

Docenas de Oscars se entregarán este domingo en el Teatro Dolby en Los Ángeles. Algunos, como Antonio Banderas, Scarlett Johansson, Cynthia Erivo y Jonathan Pryce, compiten por primera vez.

A continuación, cómo seis ganadores recuerdan esos primeros momentos tras escuchar “Y el Oscar es para...” y sus nombres.

NO FUE FÁCIL SER LA PRIMERA

El premio a la mejor actriz de reparto fue el primero presentado en la ceremonia de 1989, y Geena Davis lo recibió por “The Accidental Tourist” (“Un tropiezo llamado amor”) cuando la gala apenas comenzaba.

“No puedo creer que tengo que ir de primera”, declaró Davis.

Años después, recordó que también estaba nerviosa por algo más.

“Ay, Dios, estaba tan conmocionada, y todo se puso como borroso. Yo solo deambulé al escenario y entonces Melanie Griffith me dio un beso... Y recuerdo que pensé, ‘ay, apuesto que tengo lápiz labial en la cara ahora’. Así que cuando di mi discurso de aceptación, estaba así”, dijo Davis poniéndose la mano en la mejilla de manera similar a como hizo cuando ganó.

“Y la gente pensó, ‘Oh, es tímida’ o algo. Pero yo de hecho yo estaba pensando, ‘tengo lápiz labial’”.

“ENCANTADA DE CONOCERTE”

Lupita Nyong’o fue adorada a lo largo de la temporada de premios antes de ganar el Oscar en 2014, tanto por su actuación en “12 Years a Slave” (“12 años esclavo”) como por sus deslumbrantes looks en las alfombras rojas.

Cuando anunciaron su nombre como ganadora del premio a la mejor actriz de reparto, se cubrió el rostro mientras aquellos a su alrededor, incluidos John Travolta, Brad Pitt y su hermano, la felicitaban.

“Recuerdo que estaba muy desorientada y entonces Liza Minnelli me agarró y me dio el abrazo más fuerte. Y yo decía, ‘Maravilloso. Gracias. Encantada de conocerte’”, recordó Nyong’o riendo.

EL OSCAR EN EL PISO

A veces, uno no tiene más remedio que poner la estatuilla en el piso.

Así le sucedió a Alan Arkin, quien ganó mejor actor de reparto en 2007 por “Little Miss Sunshine” (“Pequeña Miss Sunshine”).

Poco después de recibir la estatuilla de manos de la presentadora Rachel Weisz, Arkin la colocó en el piso del escenario y buscó en un bolsillo de su chaqueta. “Sé que no se supone que deba leer, pero sería totalmente incoherente si no lo hiciera”, dijo Arkin antes de pronunciar su discurso.

“La actuación para mí siempre ha sido, y siempre será, un deporte de equipo”, dijo Arkin.

Años después, contó que fue un momento sobrenatural.

“Lo recuerdo vívidamente. Uno deja su cuerpo y alguien más queda a cargo y así fue por unos tres días. Yo no estaba ahí. Estaba en algún otro lado. No sé dónde estaba, no sabía dónde estaba”, dijo Arkin. “Mi cuerpo estaba en dos sitios diferentes”.

“RUSSELL CROWE ME DIJO QUE NO LLORE SI SUBO”

Los Oscar de 2003 fueron un asunto de familia para Nicole Kidman, quien trajo a sus padres y a su hija a la ceremonia.

Denzel Washington anunció la categoría de mejor actriz y cuando dijo su nombre, Kidman abrazó a su madre primero. Entonces se volteó hacia su padre y su hija sentados en la segunda fila.

“Russell Crowe me dijo que no llore si me toca subir y ahora estoy llorando”, dijo Kidman antes de agradecerles a los realizadores de “The Hours” (“Las horas”).

Cuando le preguntaron sobre ese momento el mes pasado, Kidman dijo que recordaba “solamente que estaba en shock absoluto, shock total. Era muy joven y como que todo me estaba dando vueltas”.

“Recuerdo que mi mamá y mi papá estaban ahí, y recuerdo que fue sencillamente uno de los momentos más maravillosos de mi vida”.

“DENZEL FUE MI PUNTO FOCAL”

Cuando Jordan Peele ganó el Oscar al mejor guion original en 2018 por “Get Out” (“¡Huye!”), fue Kidman quien llamó su nombre.

La audiencia de inmediato saltó de sus asientos, incluida la también nominada Greta Gerwig. Todos permanecieron de pie mientras Peele aceptaba su trofeo y comenzaba a hablar.

“Recuerdo que subí al escenario y miré hacia abajo y la gente estaba parada, lo cual era una locura. Y justo en el medio estaba Denzel Washington”, dijo Peele, apuntando que Washington aplaudía con entusiasmo. “Fue lo más loco del mundo. Él es, tú sabes, es lo máximo. Así que ese fue — Denzel fue mi punto focal”.

“ÉL NUNCA VINO”

La euforia que conlleva ganar un Oscar puede ser breve cuando los otros nominados de la cinta son pasados por alto.

Ese fue el caso en 1981, cuando “Raging Bull” (“Toro salvaje”) de Martin Scorsese empató como la más nominada con “The Elephant Man” (“El hombre elefante”).

Primero, la ceremonia se retrasó debido a un intento de asesinato contra el presidente Ronald Reagan.

“Fue bastante extraordinario porque a Reagan le habían disparado así que pospusieron los Oscar y se suponía que Luciano Pavarotti iba a entregar el premio de edición. Pero... los cantantes de ópera firman contratos con tres, cuatro años de anticipación, así que no pudo. ¿Y quién lo hizo? Richard Pryor, a quien yo consideraba simplemente un genio”, dijo Thelma Schoonmaker, la montajista de “Raging Bull”.

“Él machacó mi nombre. Fue maravilloso. Él absolutamente destrozó mi nombre. Y yo era una fan tan grande de él que cuando subí al escenario, le tomé la mano... Y pensé que tal vez él estaba bajo los efectos de alguna droga que se fumó, no sé. Le tomé la mano y le dije, 'Ay, Dios mío. Soy una admiradora tuya tan grande'. Como que lo he olvidado”.

“Ese fue un momento importante y maravilloso. Sin embargo, yo gané, De Niro ganó, y estábamos esperando entre bambalinas por Marty (Scorsese). Y él nunca vino. No ganó. Y esa fue posiblemente la peor noche de mi vida”.

Tomó 16 años que Scorsese y Schoonmaker ganaran un Oscar la misma noche, por “The Departed” (“Los infiltrados”).

Este domingo tendrán oportunidad de volver a hacerlo: ambos están nominados por “The Irishman” (“El irlandés”).