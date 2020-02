Guatemala: polémica sigue a diputada que rechaza privilegios

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Ella dijo “no”. No a los almuerzos. No al seguro médico. No a un teléfono de última generación y a otros privilegios --pagados con impuestos de los ciudadanos-- que los legisladores guatemaltecos suelen aprovechar cuando llegan al Congreso.

Por ello, la polémica continuaba esta semana alrededor de Vicenta Jerónimo, la diputada indígena del Movimiento por la Liberación de los Pueblos (MLP), un partido político nuevo que por primera vez participa en política en el país centroamericano. Su decisión de llevar una vida austera puso el dedo en la llaga en un país aquejado por la pobreza y la desnutrición crónica infantil. Mientras en redes sociales le aplauden, sus colegas piensan distinto.

La diputada de 48 años es una indígena Mam y una de las pocas mujeres que llegaron al Congreso en las últimas elecciones. Su partido surgió del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), una de las principales organizaciones campesinas del país y que persigue la nacionalización de la energía eléctrica, que en comunidades pobres llega a alcanzar precios que no pueden costearse.

Además de las comidas, la atención médica y el celular, Jerónimo renunció a un fondo rotativo que se le asigna a su bancada, de la cuál es la única diputada electa, por considerarlo innecesario. El monto equivalente a las concesiones que rechaza asciende a unos 3.500 dólares mensuales.

“Venimos desde los territorios con una propuesta diferente. Por eso hablamos de austeridad, porque vemos los problemas que hay a nivel nacional”, dijo Jerónimo a The Associated Press. “Venimos con una propuesta de agenda de la asamblea plurinacional para hacer el cambio estructural en Guatemala”.

Según la diputada, hay colegas que viven de recursos púbicos y por ello su postura despierta inquietud. “Para nosotros no es tan difícil. Nosotros venimos de los pueblos. Vemos que no hay voluntad (de ellos) para trabajar por el pueblo, sino que es como se convierten en sus intereses”, dijo.

Uno de los primeros en reaccionar a la legisladora fue el expresidente del legislativo, Álvaro Arzú Irigoyen, quien molesto dijo que quien no estuviera de acuerdo con recibir los beneficios no lo hiciera, y que si quería “podría renunciar también a su curul”.

“Aquí estamos trabajando, no es que vengamos a comer”, dijo Arzú el lunes tras el almuerzo parlamentario.

En sus comentarios, Arzú aludía a una de las propuestas de Jerónimo: modificar los horarios de las sesiones del Congreso para no tener que pagar ni comprar los almuerzos a los diputados.

Jerónimo dijo que por su origen conoce el tema de la desnutrición crónica. “Si no buscamos una salida, estamos contribuyendo a eso”, dijo. “Se sabe que una diputada no puede hacer el cambio, pero vamos a estar promoviendo iniciativas de ley que defiendan los derechos de los pueblos, sus recursos naturales”.

La diputada Sonia Gutiérrez, del partido de izquierda Winaq, dice que está de acuerdo con las propuestas de Jerónimo, pero que no rechazará el teléfono y los fondos, pues son herramientas necesarias para el trabajo, y que su partido aún discute si tomará o no el seguro médico.

Por su parte, Andrea Villagrán, del partido de centroderecha Bien, dice que los gastos de seguros y otros ya fueron realizados, por lo que de poco sirve no usarlos, pero que lo importante es hacer una propuesta integral, “una iniciativa de ley para ver qué gastos se pueden evitar... no sólo en el legislativo, sino en todo el Estado”.

Villagrán agregó que hay otros temas de interés esencial para discutir ahora, como la propuesta de ley para declarar terroristas a pandilleros.

La propuesta, enviada por el presidente Alejandro Giammattei, pretende criminalizar a quienes, bajo argumentos de territorialidad, simbología y alta criminalidad, transgredan la paz social, que según activistas y abogados deja muy subjetiva la tipificación de estas acciones, y que podrí ir encaminada a evitar también protestas o manifestaciones.

Varios medios de comunicación revelaron en investigaciones que mostraron con evidencias que miles de dólares fueron desembolsados por la administración de Arzú en comidas, finos licores y otros para allegados, amigos y miembros de la Junta Directiva que presidió durante los años 2018 y 2019.