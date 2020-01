Guaidó busca reunión con Trump a final de gira internacional

El líder de la oposición política en Venezuela, Juan Guaidó, se ríe después de una reunión en el edificio del gobierno regional de Madrid durante una visita a Madrid, España, el sábado 25 de enero del 2020. (AP Foto/Paul White) less El líder de la oposición política en Venezuela, Juan Guaidó, se ríe después de una reunión en el edificio del gobierno regional de Madrid durante una visita a Madrid, España, el sábado 25 de enero del ... more Photo: Paul White, AP Photo: Paul White, AP Image 1 of / 1 Caption Close Guaidó busca reunión con Trump a final de gira internacional 1 / 1 Back to Gallery

CARACAS (AP) — El líder de la oposición venezolana Juan Guaidó concluirá una gira internacional con un evento en Miami el fin de semana del Super Bowl, con la incógnita de si podrá lograr una importante reunión con el presidente Donald Trump.

La capacidad de Guaidó para ponerse frente a Trump en una reunión simbólicamente importante pondrá a prueba la posición del joven líder político frente a su aliado internacional más importante.

“Si Trump no se reúne con Guaidó, surgirán serias preguntas sobre si continúa el compromiso de la administración con el presidente interino de Venezuela”, dijo Michael Shifter, presidente del centro de investigación Diálogo Interamericano, afincado en Washington. “Bien podría interpretarse como que Trump evade a Guaidó”.

Al disminuir su apoyo en casa, Guaidó inició el segundo año de su hasta ahora fallida campaña para derrocar al presidente Nicolás Maduro desafiando una prohibición de viaje y saliendo de Venezuela para intentar obtener el apoyo de mandatarios de Colombia, Canadá y toda Europa.

Venezuela ha sido una prioridad en Latinoamérica para el gobierno de Trump, que hace un año fue el primero de casi 60 gobiernos en apoyar a Guaidó. Funcionarios estadounidenses han calificado a Maduro de “dictador” e impuesto sanciones a la firma petrolera estatal venezolana PDVSA, entre otras medidas financieras para destituir al presidente socialista.

Sin embargo, Maduro retiene el control y ha salido bien librado de un intento de golpe de Estado, del breve resurgimiento de las masivas protestas antigubernamentales y de las sanciones de Estados Unidos.

Durante varias escalas en su viaje internacional, Guaidó se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo, el secretario de Comercio de Estados Unidos Wilbur Ross y la asesora de la Casa Blanca Ivanka Trump, la hija del presidente, pero todavía no lo hace con el presidente del país.

Al igual que Trump, asistió al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, aunque llegó un día después de que se fuera el mandatario estadounidense. Ambos estarán en Florida este fin de semana, pero se desconoce si Guaidó está en la lista de invitados para la fiesta que Trump ha organizado en su club de Mar-a-Lago por el Super Bowl, o invitado a cualquier otra reunión.

La reunión entre Trump y Guaidó está siendo considerada y probablemente se lleve a cabo este fin de semana en el sur de Florida, según dos personas, incluido un alto funcionario de Estados Unidos. El funcionario y la otra persona familiarizada con las conversaciones hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados para hablar de los planes del presidente de Estados Unidos.

Shifter dijo que la falta de una sesión entre Trump y Guaidó desmotivaría a la oposición venezolana que ha contado con que Washington brinde un apoyo inquebrantable. También sería desconcertante para los aliados de Estados Unidos como Colombia y Brasil, que han trabajado en coordinación con Estados Unidos para respaldar por completo a Guaidó, dijo.

Guaidó no ha logrado el cambio en Venezuela que el gobierno de Trump y la oposición del país esperaban, pero todavía es la figura política más popular de Venezuela, dijo Shifter.

“Trump estará frustrado y creerá que estuvo mal informado sobre Venezuela”, dijo Shifter. “Pero el costo de reunirse con Guaidó es bajo en un momento en que la lucha democrática entra en una nueva y muy difícil fase”.

Guaidó emergió de la oposición en enero de 2019 para convertirse en el primer contendiente viable de Maduro en años, el sucesor escogido personalmente por el carismático ya fallecido líder Hugo Chávez. Tras dos décadas de gobierno socialista, la economía venezolana se sigue contrayendo a pesar de que el país tiene las reservas petroleras más grandes del mundo.

La crisis política y social impulsa una migración masiva en la que los venezolanos abandonan el país por la escasez de agua, alimentos, electricidad, gasolina, atención médica confiables, entre otros servicios básicos.

Guaidó reclamó los poderes presidenciales como líder de la Asamblea Nacional, y juró ante muchedumbres emocionadas en las calles de Caracas destituir a Maduro y restaurar la democracia. Sin embargo, su plan dependía de un giro en la lealtad del ejército de Maduro, algo que todavía no sucede.

Maduro actualmente parece envalentonado. Grupos civiles armados leales al presidente patrullan las calles en motocicletas y le impiden a Guaidó y legisladores aliados entrar en el recinto legislativo. La policía de inteligencia ocupó el espacio de oficina de Guaidó cuando él se fue a su gira al extranjero.

“La más grande payasada que jamás se haya hecho en la política en Venezuela o en el mundo, pretender autoproclamar a un presidente”, dijo Maduro en un discurso celebratorio en el aniversario del día que Guaidó se autoproclamó presidente. “¿Quién coño te eligió a ti?”

En ese momento, Guaidó estaba en Europa posando para fotografías con líderes mundiales, entre ellos el primer ministro británico Boris Johnson, el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel. En Canadá, se reunió con el primer ministro Justin Trudeau.

Guaidó escribió una columna de opinión el jueves en el periódico Miami Herald en la que dijo que estaba en Estados Unidos. Agradeció a Trump, los legisladores estadounidenses y sus homólogos en Europa y el resto de América por todo lo que han hecho para Venezuela.

“Han ayudado a Venezuela en nuestro momento de mayor necesidad, y ningún venezolano lo olvidará jamás”, escribió. “Su compromiso ha sido extraordinario, pero en nombre y por el bien de nuestro pueblo, debo pedir más”.

Se prevé que el evento de Guaidó planeado para el sábado en Miami atraiga a un gran número de venezolanos en la principal diáspora de expatriados que viven en Estados Unidos. También es un estado importante electoralmente para Trump.

Después, Guaidó podría arriesgarse a volver a casa, aunque su equipo no ha dado a conocer los detalles de sus planes.

Completó una gira internacional similar hace un año y regresó sin problemas en un vuelo comercial que aterrizó en el principal aeropuerto de Venezuela en las afueras de Caracas. Una coalición de embajadores extranjeros aliados lo recibieron en señal de solidaridad.

Risa Grais-Targow, una analista de Venezuela en el Grupo Eurasia, dijo que la agresión de Maduro en semanas recientes, como bloquearles la entrada a su sala de reuniones legislativa, demuestra que Maduro llega al límite para ver si la comunidad internacional todavía observa.

“Existe el potencial de que Maduro sea más agresivo hacia Guaidó”, dijo Grais-Targow. “A mí me parece que se siente mucho más confiado en su posición actualmente de lo que estaba, sin duda, hace seis meses”.

___

Scott Smith está en Twitter como: @ScottSmithAP

___

El periodista de Associated Press Joshua Goodman contribuyó a este despacho desde Bogotá, Colombia.