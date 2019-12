Fuente AP: Gregorius y Filis pactan por un año y 14 millones

SAN DIEGO (AP) — El campocorto Didi Gregorius se reencontrará con el manager Joe Girardi en Filadelfia, tras llegar a un acuerdo por un año y 14 millones de dólares con los Filis, dijo el martes una persona cercana al convenio.

La persona habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque el acuerdo, revelado originalmente por el diario New York Post, no se ha anunciado oficialmente.

Gregorius pasó los primeros cinco años de su carrera con los Yanquis de Nueva York. Durante los primeros tres jugó bajo las órdenes de Girardi, como sucesor de Derek Jeter en el campocorto.

Girardi reemplazó a Gabe Kapler como piloto de los Filis, tras una campaña decepcionante en que Filadelfia se hundió en el cuarto puesto de la División Este de la Liga Nacional. El club finalizó con una foja de 81-81 pese a contratar al toletero Bryce Harper por 13 años y 330 millones de dólares.

El debut de Gregorius en 2019 se postergó hasta el 7 de junio, luego que el torpedero se sometió a una cirugía Tommy John el 17 de octubre de 2018. Sufrió la ruptura de un ligamento del codo durante el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Americana en Boston.

Gregorius, quien batea como zurdo, tuvo un promedio de .238 con 16 jonrones y 61 impulsadas en el año. Acumula un promedio de .264, con 118 cuadrangulares y 417 remolcadas, a lo largo de ocho temporadas en las mayores.

“Didi ha sido un gran pelotero para nosotros. Es una gran persona”, dijo el manager actual de los Yanquis, Aaron Boone. “Los equipos son afortunados por tenerlo, porque es un jugador realmente bueno. Y pienso que evidentemente, de cara al invierno, se puede esperar que, si se mantiene saludable, tenga una campaña completa y productiva”.

Filadelfia figura entre los clubes que se han lanzado decididamente a realizar compras. Los Filis llegaron a un acuerdo por cinco años y 118 millones de dólares con el derecho Zack Wheeler, quien deja las filas de los Mets de Nueva York, rivales en el Este de la Nacional.

Los Yanquis se mostraron dubitativos ante la posibilidad de asumir un compromiso de largo plazo con un torpedero que cumplirá 30 años en febrero. El venezolano Gleyber Torres puede mudarse de la segunda base al campocorto, mientras que DJ LeMahieu podría ser el intermedista titular.

Ello liberaría dinero para contratar pitchers abridores. Nueva York figura entre los postores por los servicios del as Gerrit Cole.