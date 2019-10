Fuente AP: Brees jugará de inicio ante Cardinals

NUEVA ORLEÁNS (AP) — El quarterback Drew Brees jugará de inicio el domingo con los Saints de Nueva Orleáns ante los Cardinals de Arizona, tras ausentarse de cinco partidos por una cirugía en el pulgar de la mano derecha, dijo una persona enterada de la situación.

La persona habló el sábado con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato porque los Saints no han anunciado oficialmente quién será el titular.

Brees practicó esta semana, pero el reporte final de lesionados, emitido el viernes por los Saints, mencionaba que estaba en duda su participación. ESPN fue el primer medio en informar que Brees jugaría.

Teddy Bridgewater ha sido el quarterback durante los últimos cinco encuentros, todos triunfos.

Brees se lastimó el pulgar en la primera mitad del encuentro de la segunda semana de la campaña, una derrota frente a los Rams en Los Ángeles. La mano del mariscal de campo chocó contra el brazo extendido de Aaron Donald, integrante de la línea defensiva de los Rams, luego de realizar un pase.

La cirugía en el ligamento cubital colateral se realizó en Los Ángeles, el 18 de septiembre. Brees comenzó a lanzar balones hace un par de semanas.

El quarterback es líder histórico de la NFL en yardas por aire con 74.845 y envíos completos con 6.621. En la presente campaña, había lanzado para 408 yardas y dos touchdowns, en unos cinco cuartos de actividad.