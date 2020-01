Ex astro de la NBA Kobe Bryant muere en accidente aéreo

ARCHIVO - En esta foto del 4 de enero del 2015, el astro de los Lakers de Los Ángeles Kobe Bryant clava la pelota en un partido de la NBA contra los Pacers de Indiana. Bryant murió el domingo, 26 de enero del 2020, en un accidente de helicóptero en California. Tenía 41 años. (AP Foto/Mark J. Terrill)

LOS ÁNGELES (AP) — Kobe Bryant, el retirado astro de la NBA que ganó cinco campeonatos y participó en 18 Juegos de Estrellas, convirtiéndose en uno de los grandes de su generación en una carrera de 20 años con los Lakers de Los Ángeles, murió el domingo en un accidente de helicóptero. Tenía 41 años.

Bryant murió cerca de Calabasas, California, le dijo una fuente a The Associated Press. No estaba claro si familiares de Bryant estaban en el helicóptero.

Bryant se retiró en el 2016 como el tercer mayor anotador de la historia de la NBA, cerrando su carrera como un canastero prolífero con un excelente juego general e incansable competitividad. Tuvo ese puesto hasta el sábado, cuando LeBron James se superó y se colocó tercero durante un partido en Filadelfia.

“Continuando el avance del deporte (@) KingJAmes”, escribió Bryant en su último tuit. “Gran respeto, hermano”.

Bryant tuvo una de las mejores carreras en la historia reciente de la NBA y se convirtió en uno de los jugadores más populares del baloncesto, el rostro de los Lakers. Fuye el Jugador Más Valioso de la liga en el 2008 y fue seleccionado 12 veces al Mejor Equipo Defensivo.

Junto con Shaquille O’Neal formó una difícil pero productiva asociación para guiar a los Lakers a los títulos en el 2000, 2001 y 2002. Más adelante ganó otros dos, en el 2009 y el 2010 con Pau Gasol.