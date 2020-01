DiCaprio, Banderas y otros reaccionan a nominaciones a Oscar

LOS ANGELES (AP) — Reacciones de algunos de los nominados a los Premios de la Academia del 2020:

___

“He tenido la fortuna suficiente de poder trabajar con algunos cineastas maravillosos. Esa siempre ha sido la fuerza impulsora para mí. Primero, claro, la historia y el personaje, desde la perspectiva de un actor. Siento que vemos películas a través de los ojos del director. Por medio del director. He podido trabajar con algunos directores increíbles. Quentin está en el linaje de uno de los mejores de nuestros tiempos. Es increíble ser parte de esta película que es una celebración de nuestros actores y una celebración de las incontables personas entre bambalinas" — Leonardo DiCaprio, nominado a mejor actor por su trabajo en “Once Upon a Time ... in Hollywood" (“Había una vez en Hollywood”), cuyas 10 candidaturas incluyen mejor película, director, actor de reparto y guion original.

___

“Me hace sentir muy, muy, muy, muy joven” – Antonio Banderas en una entrevista sobre su primera nominación al Oscar a sus 59 años. El astro español fue postulado por su papel protagónico en “Dolor y gloria" de Pedro Almodóvar, nominada también a mejor largometraje internacional.

___

“Creo que probablemente están más interesados en que los lleve al parque con sus scooters, o en hacer un fuerte o jugar en un tipi. Me preocuparía si mi hija de 4 años pensara, ‘¿qué vamos a hacer sobre estos nazis?’” – Director de “Jojo Rabbit” Taika Waititi, sobre si sus hijas tienen la edad suficiente para estar conscientes de su película sobre la intolerancia en la Alemania de Hitler y sus nominaciones al Oscar.

___

“Nunca pensamos que estaríamos en la conversación de los premios. Esto es muy significativo porque esta nominación llega en un año muy fuerte en cuanto a guiones. Es surrealista” - Rian Johnson, director de “Knives Out" (“Entre navajas y secretos”), nominada a mejor guion original, en una entrevista.

___

“No esperaba emocionarme tanto como lo hice cuando oí la noticia. El ser reconocido por tus pares es simplemente lo mejor. Estoy muy agradecido con ellos. Estoy contentísimo también por mi colega papa Anthony Hopkins. La pasamos muy bien juntos. Ambos prosperamos con el maravilloso guion de Anthony McCarten y la inspiradora dirección de Fernando Meirelles. Muchísimas gracias por el apoyo de Netflix y Tracey Seaward y todos los que trabajaron en la producción de esta película tan especial" — Jonathan Pryce, nominado a mejor actor por su trabajo en “The Two Popes" (“Los dos papas”), en un comunicado.

___

“Esta película fue una obra de amor para muchas personas — incluido yo — así que verla reconocida de este modo es muy conmovedor para nosotros. Me gustaría agradecerle a la Academia en nombre de mis compañeros productores, y en nombre de cada una de las personas que puso su corazón y su alma en este filme. Gracias” — Sam Mendes, director de “1917", por sus nominaciones a mejor película, director y guion original, en un comunicado. La cinta recibió en total 10 candidaturas.

___

“Estoy tan emocionada de que nuestra ‘Mujercitas’ haya sido reconocida por la Academia. Greta hizo algo muy especial de lo cual estoy sencillamente agradecida de ser parte, ni que hablar de nominada. Gracias a mis colegas en la academia por amar y apreciar este filme que es tan cercano a mi corazón" — Saoirse Ronan, nominada a mejor actriz por “Little Women", en un comunicado.

___

“El hecho de recibir dos nominaciones al Oscar por una película que rinde homenaje a Harriet Tubman, una persona cuyo corazón y espíritu son la encarnación de la valentía, hace que la noticia de esta mañana sea mucho más de lo que pude haber imaginado. Es más que un sueño hecho realidad. Cuando tuve la oportunidad de interpretar a esta mujer increíble, me sentí verdaderamente honrada de que Kasi y nuestros productores me consideraran apropiada para el papel; el que me hayan pedido coescribir e interpretar la canción del filme fue la cereza de un pastel que ya era maravilloso. Hoy sigo abrumada de gratitud con la Academia por reconocer mi actuación y nuestra canción ‘Stand Up’” -- Cynthia Erivo, nominada a mejor actriz y mejor canción original por su trabajo en la película “Harriet”, en un comunicado.

__

“Lo más grande fue contar toda esta historia y darle un cierre a la historia de Woody. Eso es lo más resaltante. Concluimos el arco narrativo de Woody. Este era un personaje con el que mucha gente creció. Por eso es que este filme sobresalió” - Director de “Toy Story 4”, Josh Cooley, en una entrevista. La película está nominada a mejor cinta animada y mejor canción original.

___

“Me gustaría decirle MERCI a la Academia. ¡Siempre soñé con pronunciar esa frase algún día! Gracias a todos los que votaron por película internacional y por Francia y por nosotros. Todos somos MISERABLES en el sentido en que todos somos inmigrantes. Pero todos podemos hacer una revolución; yo la estoy haciendo con mi cámara. Creo en el poder del cine como una herramienta para cambiar la política e incluso a veces inspirar la revolución y sobre todo generar cambios reales perdurables. Walt Disney tenía un dicho: ‘Todos nuestros sueños pueden hacerse realidad... si tenemos la valentía de perseguirlos’. Nosotros teníamos un sueño y es hora de hacerlo realidad. LOS MISERABLES los necesitan a ustedes, el mundo los necesita para seguir soñando... ¡Eso también es lo que llamamos la magia del cine! Prepárense, LOS MISERABLES van a Hollywood” — Director y coguionista Ladj Ly de “Les Misérables", nominado a mejor largometraje internacional, en un comunicado.

___

“Pasé despierta literalmente toda la noche por las nominaciones. Algunos dicen que no se levantan para verlos. Yo no les creo. Tenía amigos en casa, tuvimos fiesta de pijamas, comimos pizza y pasamos el rato, fue muy divertido. No pasa de moda, les aseguro” -- Diane Warren, nominada por 11ra ocasión a mejor canción original.