Coronavirus y ancianos: Evitar multitudes y viajes largos

La escritora Vicki Quade posa para una fotografía en una estación del metro de Chicago, el lunes 9 de marzo de 2020. (AP Foto/Charles Rex Arbogast)

Entre las medidas para evitar la propagación del coronavirus en ancianos, el gobierno de Estados Unidos recomienda evitar las grandes multitudes, los cruceros y los viajes largos en avión, consejos que un funcionario de salud pública reconoció, no serán bien recibidos.

“Nuestro objetivo es protegerlos”, dijo la doctora Nancy Messonnier, de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus iniciales en inglés) el lunes. “Esto requerirá que usted y su familia tomen medidas”.

Admitió que muchas personas no aceptarán los consejos, pero _aseguró_ “son el tipo de recomendaciones que les hice a mis padres”, quienes tienen alrededor de 80 años.

Entre las recomendaciones de los CDC para los ancianos se incluye:

— Evitar viajes innecesarios, incluyendo vuelos largos y cruceros.

— Evitar multitudes y permanecer en casa el mayor tiempo posible.

— Mantener suministros adicionales de medicamentos.

— Llamar al médico en caso de presentar fiebre, tos o falta de aliento, y conseguir asistencia inmediata en caso de síntomas severos, incluyendo problemas respiratorios, dolor persistente en el pecho o confusión.

Messonnier reiteró las precauciones que emitieron las autoridades federales de Salud la semana anterior.

Los CDC no especifican recomendaciones por edad en su sitio web, pero “a partir de los 60 años, existe un mayor riesgo de enfermedad, y los riesgos incrementan con la edad”, dijo Messonnier, añadiendo que las personas de más de 80 años corren mayor peligro. Alrededor del 20% de la población de Estados Unidos tiene al menos 60 años.

El virus que provoca COVID-19 ha infectado a 600 personas en Estados Unidos y por lo menos 26 de ellas han muerto, la mayoría en el estado de Washington. Hay más de 111.000 infecciones a nivel mundial y más de 3.800 decesos, principalmente en China.

Vicki Quade, una dramaturga de 66 años residente de Chicago, cree que la mayoría de las recomendaciones son extremas.

“Sí, hay que ser un poco más precavidos, lavarse las manos y si no te sientes bien, no salgas”, dijo Quade. Ella padece de artritis reumatoide que, sabe, la pone en mayor riesgo. Pero no planea dejar de asistir al cine, al teatro ni a comer.

“No me preocupa. Tal vez debería estarlo, pero creo que debemos seguir viviendo nuestras vidas”, declaró.

