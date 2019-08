Comunidad rural de Alabama rechaza festival latino

MONTGOMERY, Alabama, EE.UU. (AP) — Algunos residentes de una comunidad rural de Alabama se quejan por un festival hispano con música en vivo y rodeo planificado para el fin de semana, pero un funcionario local dice estar preocupado porque los comentarios podrían ser percibidos como "antilatinos".

Habitantes del área de Snowdoun, cerca de Montgomery, han pedido a funcionarios municipales y del condado cancelar el "Festival Latino" planificado para el domingo en un terreno, según reportes de la prensa. Los descontentos dicen que en julio hubo un evento parecido que fue muy ruidoso y escandaloso.

“Hasta muy pasada la medianoche la comunidad de Snowdoun vio disturbios como nunca habíamos sufrido antes”, dijo Mike Crutchfield al concejo municipal el martes. “Hubo anuncios, gritos, alaridos, luces brillantes y mucho tráfico. Una mujer dijo que traumatizó tanto a su ganado, que días después seguía inquieto”.

Sin embargo, el alcalde de Montgomery, Todd Strange, dice que los organizadores no han violado ninguna regulación de zonificación. El comisionado del condado Dan Harris dijo que votó en contra de cancelar el festival porque la oposición parece ser "antilatina" aun cuando no lo sea. Harris dijo que no quiere ser parte de eso, especialmente después de la masacre en El Paso, Texas.

“El momento no podría ser peor. Incluso si no lo es, parece como si fuera antilatino y, de ser el caso, no quiero ser parte de eso”, dijo Harris. “No quiero que la comisión del condado de Montgomery esté asociada con ese tipo de actividad y ese tipo de medida”.

James Brown, el organizador del evento, asistió a la reunión de la comisión el mes pasado en la que reconoció las quejas de los vecinos. Los organizadores del evento están comprometidos para trabajar con líderes de la zona ya que planean organizar eventos en el futuro, agregó.