Colombia desarticula red dedicada a explotación sexual

BOGOTÁ (AP) — La Fiscalía General de Colombia y la policía capturaron a dos venezolanos y ocho colombianos que integraban una red de explotación sexual de menores en una zona del norte del país.

Un vocero de la Fiscalía que pidió el anonimato por no estar autorizado a dar declaraciones señaló el lunes a The Associated Press que luego de una operación de inteligencia que duró diez meses lograron identificar y detener a estas diez personas que afectaban a menores de entre 14 a 17 años. Los detenidos, agregó, “captaban a los menores a través de engaños y, aprovechándose del bajo nivel socio-económico de sus víctimas y familias, les ofrecían dinero, alimentación y hospedaje en las poblaciones de Riohacha, Maicao, Fonseca y San Juan del César a cambio de comercio sexual”.

Los capturados deberán responder por delitos sexuales contra menores de edad y demanda de explotación sexual comercial de menores. Las penas por estos delitos van de los 14 a los 25 años de cárcel.

Según las autoridades, los miembros de esta red engañaron aproximadamente a 16 menores --la mayora venezolanas-- durante casi un año y las tuvieron cautivas en varios inmuebles. Ahí, dijo el vocero de la fiscalía a la AP, las obligaban a consumir drogas y al lugar acudían hombres a encontrarse con ellas a cambio de dinero.

Varias de las menores fueron rescatadas por la policía.

En Colombia hay 1.4 millones de migrantes venezolanos --con y sin autorización-- en diferentes partes del país debido a la crisis política, económica y social que vive el vecino país.