Carlos González firma pacto de ligas menores con Marineros

Los Marineros añadieron profundidad a sus jardines al alcanzar el martes un acuerdo de ligas menores con el venezolano Carlos González, de acuerdo con una persona al tanto de la adquisición.

El contrato de González se oficializará tras completar un reconocimiento médico, informó la persona a The Associated Press. La persona habló con AP con la condición de no ser identificada debido a que el equipo aún ha anunciado el acuerdo.

González es la sombra del pelotero que fue un ‘All-Star’ en las campañas de 2012-13, además de 2016, con los Rockies. Jugó con Colorado hasta 2018, temporada en la que bateó para .276, 16 jonrones y 64 impulsadas en 132 juegos.

La pasada temporada, González firmó un acuerdo de ligas menores con Cleveland y los Indios le subieron a mediados de abril. Participó en 30 juegos antes de ser dado de baja.

González acabó firmando con los Cachorros, pero apenas duró 15 juegos y fue dejado en libertad a fines de junio. Bateó para .200 en 145 apariciones al plato y no jugó durante los últimos tres meses de la temporada.

A sus 34 años, González la tendrá muy complicado para ganarse un puesto en el roster de Seattle.

Los Marineros son un equipo enfocado en sus prospectos, y cuenta con demasiados jardineros que cubren las esquinas. Pero la incertidumbre en torno a Mitch Haniger, quien se sometió a una cirugía por una lesión muscular, le abre una oportunidad en el jardín derecho, al menos en el inicio de la temporada. González tendría que competir con Jake Fraley, Braden Bishop y Kyle Lewis por uno de los puestos en las esquinas de los jardines hasta el retorno de Haniger.