Candidata: Ciudad de Michigan debe ser “de raza blanca”

MARYSVILLE, Michigan, EE.UU. (AP) — Una candidata al concejo de una ciudad en Michigan causó conmoción en un foro público cuando dijo que desea que su comunidad sea de raza blanca “tanto como sea posible”.

Jean Cramer hizo el comentario el jueves en respuesta a una pregunta sobre la diversidad en Marysville, una ciudad en el condado St. Clair, a 88 kilómetros (55 millas) al noreste de Detroit. Es una de cinco candidatos que aspiran a ocupar tres escaños concejales en noviembre, dijo el periódico The Times Herald en Port Huron.

Más del 90% de los 9.700 habitantes de Marysville son de raza blanca.

Cramer dio su respuesta cuando el moderador les preguntó a los candidatos si Marysville debería hacer más para atraer a residentes extranjeros, que están incrementando las poblaciones en algunos estados de los Grandes Lagos.

“Mantener lo más posible a Marysville como una comunidad blanca”, respondió. “Blanca. En serio. En otras palabras, sin nacidos en el extranjero, sin extranjeros”.

Posteriormente el periódico le preguntó a Cramer si quería aclarar sus afirmaciones.

“Es necesario que el esposo y la esposa sean de la misma raza. Y lo mismo los hijos”, afirmó. “Ha sido así desde el principio de, cómo decirlo, cuando Dios creó el cielo y la tierra. Creó a Adán y a Eva al mismo tiempo. Pero eso no quiere decir que yo esté en contra de los negros; no, no lo estoy”.

Otros candidatos en el foro se mostraron muy preocupados por las declaraciones de Cramer. Mike Deising dijo: “Sólo estoy verificando el calendario aquí y asegurándome que aún estamos en 2019”.

Paul Wessel, miembro del concejo, dijo que a cualquier persona que llegue a Marysville se le debería permitir vivir allí. La sala de juntas del concejo lleva el nombre del fallecido Joseph Johns, un sirio propietario de un negocio local y funcionario electo durante décadas. Era el padre de Kathy Hayman, alcaldesa pro tempore.

“Aún no sé si ya puedo hablar, estoy muy enojada y en shock... Así que, en esencia, lo que usted ha dicho es que mi padre y su familia no tenían por qué haber estado en esta comunidad”, le dijo Hayman a Cramer.

El alcalde Dan Damman consideró que los comentarios de Cramer fueron “infames” y lo dejaron “boquiabierto”.