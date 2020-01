Cachorros: Kris Bryant pierde querella por años de servicio

ARCHIVO - En esta foto del 10 de agosto de 2019, Kris Bryant (17) de los Cachorros de Chicago en la cueva durante un juego ante los Rojos de Cincinnati. (AP Foto/Aaron Doster, archivo) ARCHIVO - En esta foto del 10 de agosto de 2019, Kris Bryant (17) de los Cachorros de Chicago en la cueva durante un juego ante los Rojos de Cincinnati. (AP Foto/Aaron Doster, archivo) Photo: Aaron Doster, AP Photo: Aaron Doster, AP Image 1 of / 1 Caption Close Cachorros: Kris Bryant pierde querella por años de servicio 1 / 1 Back to Gallery

CHICAGO (AP) — Kris Bryant perdió la querella que presentó ante los Cachorros de Chicago por sus años de servicio, despejando un poco las dudas para el equipo y el estelar tercera base al acercarse los entrenamientos de primavera.

Dos fuentes con conocimiento del caso confirmaron la decisión el miércoles. Hablaron con The Associated Press bajo la condición de permanecer anónimas debido a que el juez de arbitraje Mark Irvings aún no ha comunicado su fallo.

La querella ha marcado a los Cachorros dentro de un receso de invierno muy discreto, sin adquisiciones de renombre. El fallo implica que el pelotero de 28 años de edad estará bajo control de Chicago por dos temporadas adicionales antes de declararse agente libre, en lugar de hacerlo al final de la campaña de 2020.

Con el caso de Bryant zanjado, los Cachorros podrían tomar la decisión de canjear al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional de 2016 para tener más flexibilidad financiera y recibir prospectos que apuntalen su sistema de ligas menores.

También podrían optar en mantener al talentoso toletero para aspirar al primer lugar de una reñida División Central por tercera vez en cinco años.

Bryant cobrará 18,6 millones de dólares esta temporada cuando evitó el arbitraje salarial al aceptar un contrato de año el 10 de enero.

ESPN fue el primer medio que informó sobre el fallo del juez de arbitraje.