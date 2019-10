Bomberos batallan contra incendios en el norte de California

SANTA ROSA, California, EE.UU. (AP) — Los bomberos luchaban el lunes contra devastadores incendios forestales en las zonas vinícolas del norte de California y el sector occidental de Los Ángeles, luego que el fuego obligó a decenas de miles de personas a abandonar sus viviendas.

La principal empresa eléctrica del estado, Pacific Gas & Electric, le cortó la luz a unas 2,5 millones de personas en el norte el fin de semana, en su intento más reciente de evitar que cables sueltos provoquen más siniestros.

El incendio de la semana pasada en la zona vinícola del Valle Sonoma al norte de San Francisco se extendió a por lo menos 267 kilómetros cuadrados (103 millas cuadradas) y destruyó 96 estructuras, incluyendo por lo menos 40 viviendas, dicen autoridades. Casi 200.000 personas recibieron órdenes de evacuación, en su mayoría en la ciudad de Santa Rosa.

Más al sur, en el área de Los Ángeles, el incendio estalló a la madrugada y trepó laderas rumbo a vecindarios adinerados, amenazando a miles de viviendas. Decenas de miles de personas recibieron la orden de evacuar.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, afirmó que las llamas abarcan 200 hectáreas (500 acres) y que había visto cinco casas en llamas. El jefe de bomberos Ralph Terrazas estimó que esa cifra aumentará.

El basquetbolista LeBron James tuiteó que él y su familia tuvieron que abandonar su vivienda en el vecindario Brentwood. No se supo de inmediato qué le pasó al final a la casa.

“Rezo por todas las familias de las zonas que han sido afectadas”, tuiteó el basquetbolista. "Por favor váyanse a un lugar seguro lo antes posible”.

El incendio ardía en el sector superior del vecindario Brentwood. La zona de evacuación se extendía hacia el oeste por Pacific Palisades, y hacia el sur por la Carretera Pacific Coast Highway, abarcando algunos de los vecindarios más acaudalados de California, donde celebridades y ejecutivos viven en colosales viviendas que valen decenas de millones de dólares pero que están rodeadas de maleza árida.

David Boyle, de 78 años, relató a las 3 de la mañana vinieron policías a golpear la puerta de su casa, advirtiéndole que las llamas se avecinaban a su casa en Brentwood, cerca del Centro de Artes Getty.

“Vinieron y me dijeron ‘tienes que evacuar’. Yo les dije ‘¿cuándo?’ y ellos me respondieron ‘ya’”, contó Doyle. Se llevó las joyas de su esposa y comida para su perro y se fue, hasta que llegaron a un centro recreativo.

“Esa es la realidad aquí. Todo lugar tiene su vulnerabilidad. La gente dice que aquí es malo por los terremotos, pero prefiero eso que vivir en zona de huracanes”, expresó.

El Centro Getty está construido con material antifuego por lo que el capitán de bomberos de Los Ángeles Erik Scott aseguró que no corre peligro. Pero la Universidad Mount St. Mary evacuó a 450 alumnos de su campo cercano, en la zona de Chalon.

Contribuyeron a esta nota los corresponsales de The Associated Press Daisy Nguyen y Janie Har in San Francisco, John Antczak y Christopher Weber en Los Ángeles y Julie Watson en San Diego.