Bill Withers, cantante de “Lean on Me”, muere a los 81 años

En esta foto del 21 de junio del 2006, el cantante y compositor Bill Withers posa en su oficina en Beverly Hills, California. Withers, cantautor de éxitos de los 70 como "Lean On Me", "Lovely Day" y "Ain't No Sunshine", murió en Los Ángeles de complicaciones cardiacas el lunes 30 de marzo del 2020. Tenía 81 años. (AP Foto/Reed Saxon, Archivo)

Bill Withers, cantautor de éxitos de los 70 que han superado la prueba del tiempo como “Lean on Me”, “Lovely Day” y “Ain’t No Sunshine”, falleció de complicaciones cardiacas, dijo su familia en un comunicado enviado a The Associated Press. Tenía 81 años.

El artista laureado con tres premios Grammy, que se retiró de la música a mediados de los años 80, murió el lunes en Los Ángeles, indica el comunicado. Su deceso llega en un momento en que el público ha recurrido a su música como inspiración durante la pandemia del coronavirus, con profesionales de la salud, coros, cantantes y otros publicando sus propias versiones de “Lean on Me” para ayudar a pasar estos tiempos difíciles.

“Estamos devastados por la pérdida de nuestro querido y dedicado esposo y padre. Fue un hombre solitario con un corazón determinado a conectar al mundo entero con su poesía y su música, que le habló con honestidad a la gente y conectó una con otra”, dice la misiva. “Así de privada como fue su vida con su familia y amistades íntimas, su música le pertenece al mundo por siempre. En estos tiempos difíciles, oramos porque su música les dé consuelo y entretenimiento mientras los fans se aferran con fuerza a sus seres queridos”.

Las canciones que Withers lanzó durante su breve carrera han sido parte de la banda sonora de incontables compromisos, bodas y fiestas. Tienen melodías poderosas y ritmos perfectos combinados con una voz suave que transmite honestidad y emociones complejas sin apelar a acrobacias vocales.

“Lean on Me”, una oda a la amistad, fue interpretada en las ceremonias de investidura de los presidentes Barack Obama y Bill Clinton. “Ain’t No Sunshine” y “Lean on Me” se incluyen en la lista de Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.