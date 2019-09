Astros pierden a pitcher Sanchez por resto de temporada

Aaron Sanchez lanza por los Astros de Houston en el primer inning del partido en contra de los Atléticos de Oakland, el jueves 15 de agosto de 2019, en Oakland, California. (AP Foto/Ben Margot) Aaron Sanchez lanza por los Astros de Houston en el primer inning del partido en contra de los Atléticos de Oakland, el jueves 15 de agosto de 2019, en Oakland, California. (AP Foto/Ben Margot) Photo: Ben Margot, AP Photo: Ben Margot, AP Image 1 of / 1 Caption Close Astros pierden a pitcher Sanchez por resto de temporada 1 / 1 Back to Gallery

HOUSTON (AP) — El pitcher Aaron Sanchez, de los Astros de Houston, deberá someterse a una cirugía de hombro derecho y se perderá el resto de la temporada.

Sanchez no ha lanzado desde el 20 de agosto debido a lo que el equipo catalogó como dolor de músculo de pectoral derecho. El equipo había esperado que el pelotero de 27 años pudiera reincorporarse en la presente campaña, pero el gerente general Jeff Luhnow anunció el jueves por la mañana que el pitcher sería sometido a la cirugía _de la cual no ofreció más detalles_ en su hombro derecho y no regresaría este año.

Sanchez fue adquirido de Toronto el 31 de julio y se combinó con tres relevistas al lanzar pelota sin hit en su primera apertura con los Astros el 3 de agosto.

También el jueves, Luhnow informó que el jardinero George Springer fue diagnosticado con una leve conmoción cerebral y se perderá un par de juegos. Luhnow espera que Springer pueda regresar la próxima semana. Springer abandonó el partido del martes después de que su cabeza se impactara contra un muro después de que realizara una atrapada al enfrentar a los Cerveceros.