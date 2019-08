Argentina: candidatos juegan últimas fichas previo primarias

BUENOS AIRES (AP) — A cuatro días de las elecciones primarias en Argentina, el gobierno de Mauricio Macri apuesta a contrarrestar el descontento por la crisis económica al anunciar el miércoles un aumento de las jubilaciones, salarios familiares y seguros de desempleo.

Por su parte, la oposición liderada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) redobla los cuestionamientos a la empresa que llevará adelante el escrutinio de las primarias del próximo domingo, que definirán a los candidatos a presidente para los comicios generales del 27 de octubre.

El conservador Macri, quien está a punto de convertirse en el primer presidente no peronista de la historia en concluir su mandato y que aspira a ser reelecto en octubre, dispuso una mejora de 12,22% en las jubilaciones mínimas y en las asignaciones familiares, seguro de desempleo y pensiones por invalidez, entre otros, a partir del 1 de septiembre.

Los beneficiarios de estos ingresos han visto desplomarse su poder adquisitivo al ritmo de una inflación que en 2018 rozó el 50%.

La pobreza afecta al 32% de la población y la desocupación al 10,1% en medio de una recesión económica que el gobierno atribuye a los ajustes que debió implementar tras 12 años de modelo populista.

El mandatario dijo el miércoles por la noche en un acto en la provincia de Córdoba que el domingo se define “si seguimos avanzando hacia el futuro o volvemos al pasado”.

"Cuanto antes confirmemos que vamos para adelante, antes lo vamos a lograr”, arengó a sus seguidores.

Las mejoras en jubilaciones y salarios en plena campaña electoral no es una práctica nueva y ha sido habitual en los gobiernos que antecedieron a Macri, entre ellos la propia Fernández de Kirchner.

Una multitud participaba el miércoles en Buenos Aires de la tradicional peregrinación al santuario de San Cayetano, patrono del pan y trabajo, que cada 7 de agosto suele convertirse en un parámetro de la situación social en el país sudamericano. Los fieles católicos formaban una fila de varias cuadras para ingresar al santuario y agradecer o pedir trabajo frente a la imagen del patrono de origen italiano.

“A este santuario vienen porque es la fe lo que los mueve y el deseo de pan, paz, trabajo, unidad para nuestras familias y de todos los argentinos”, expresó el arzobispo de Buenos Aires y primado de Argentina, cardenal Mario Aurelio Poli. “Cuando se cierran todas las puertas, siempre encontrarás abiertas las del santuario del santo del pan y del trabajo”.

El descontento social por el rumbo económico ha limado la popularidad del mandatario, en especial entre los sectores medios que fueron clave para su triunfo en 2015. Este enojo a su vez ha impulsado a su principal rival electoral, Alberto Fernández, quien lleva a la exmandataria Fernández de Kirchner como su compañera de fórmula.

Entre 2003 y 2007 Fernández fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner, esposo y predecesor de Fernández de Kirchner, y siguió ocupando el cargo durante el primer gobierno de la exmandataria (2007-2011), de la cual se distanció hasta este año.

"No podemos imaginarnos otros cuatro años más de esta política", afirmó la expresidenta al tomar la palabra ante una multitud reunida en el Monumento a la Bandera de la ciudad de Rosario. "Los argentinos necesitamos imperiosamente otro gobierno a partir del 10 de diciembre. Necesitamos que haya otro gobierno en Argentina y ese tiene que ser con Alberto presidente".

El precandidato presidencial, a su vez, salió al cruce de quienes dudan del vínculo que mantendrá con la exgobernante si llega a la presidencia.

"Están todos muy preocupados por cómo me voy a llevar con Cristina. No tengan miedo, nunca más me voy a pelear con ella", comentó y recordó que "nosotros ya salimos de este laberinto y lo hicimos por la dignidad del pueblo argentino".

La fórmula opositora presentó un recurso ante la justicia electoral cuestionando el software que utilizará la empresa designada por el gobierno para procesar los resultados provisorios del domingo. Si bien las elecciones primarias no corren riesgo, la justicia intimó al gobierno a dar inmediato acceso al mencionado programa a todas las fuerzas opositoras.

Como todos los partidos ya definieron a sus candidatos, las primarias tendrán lugar al solo efecto de cumplir con la ley, pero servirán para dar una pista de lo que podría suceder en los próximos meses cuando la mayoría de las encuestas reflejan un escenario de paridad.