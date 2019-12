2019 registra menos periodistas asesinados que el año pasado

BRUSELAS (AP) — Este año se redujeron las muertes de periodistas en servicio, pero un grupo defensor del gremio dijo el lunes que un motivo podría ser que los empleados de medios de comunicación están evitando ir a cubrir lugares peligrosos.

La Federación Internacional de Periodistas informó que 49 miembros de su profesión han muerto en lo que va de año, comparado con 95 el año pasado. El grupo dijo que el hecho de que los periodistas están siendo más cautelosos implica que el público está menos informado sobre conflictos y violaciones de derechos humanos en el mundo. Otro motivo por el cual el número es menor es porque han disminuido los combates en Irak y Siria.

“Aunque agradecemos la menor pérdida de vidas que hemos registrado, nos pesa el hecho de que estos conflictos ya no sean cubiertos adecuadamente por los profesionales”, dijo a The Associated Press Ernest Sagaga, jefe de derechos humanos en FIP.

México es uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo, al registrarse 10 asesinatos en servicio que representan más de la mitad de los 18 de Latinoamérica en el año. La región de Asia Pacífico registro 12; África nueve. Las cifras todavía podrían aumentar ligeramente en las últimas semanas del año, dijo Segaga. Probablemente sea la menor cantidad de fallecimientos desde el 2000, cuando se registraron 37 asesinatos.

Sagaga enfatizó que la reducción de muertes no fue resultado de medidas tomadas por los gobiernos para proteger a los periodistas. De hecho, una mayor anarquía y la falta de protección a los periodistas ha provocado que algunos se mantengan alejados de las coberturas más complicadas.

“Debido a la extrema violencia, muchos periodistas ahora se muestran reacios a ir a estas áreas en conflicto”, dijo Sagaga. “Eso explicaría la drástica reducción que hemos registrado durante 2019”.

La FIP publicó la lista hace unas semanas para conmemorar el Día de los Derechos Humanos. La FIP representa a 600.000 profesionales de medios pertenecientes a 187 sindicatos y asociaciones en más de 140 países.