CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El 2023 es un año que pinta muy productivo para Myke Towers.

A poco tiempo de lanzar su EP “Icy Hot”, el artista urbano puertorriqueño estrena el jueves por la noche su álbum “La vida es una”, en el que tiene como invitados a Daddy Yankee, J Balvin y Ozuna.

“Este álbum lo describiría como impredecible, la gente está acostumbrada a escuchar mi música como trap, reggaetón y todo eso, obviamente, pero canción por canción no es así”, explicó Towers en una entrevista reciente por videollamada desde Miami. “Este álbum es como mi graduación”.

Hay artistas que lanzan EPs como adelantos de lo que será su álbum completo, pero en el caso de Towers las canciones de “Icy Hot” son totalmente diferentes a las de “La vida es una”.

“Es para que veas la diferencia, cada vez que se habla de hacer música de álbum es otro tipo de música, es como ir elegante, a una noche de gala, uno no va a ir como va a una discoteca cualquiera”, destacó sobre el empeño que puso en su álbum de larga duración en el que tiene 23 cortes como “Ulala (ooh la la)” con Daddy Yankee, “Celos” con J Balvin y “Conocerte” con Ozuna.

“Yankee es un hombre que le dedicó muchos años a este género”, refirió Towers. “Que yo pueda grabar con él es como un privilegio, eso es algo que pesa duro. ‘Ulala’ es la vibra del flow de Yankee, es el estilo de él que marcó la diferencia. Él vino de música como la que yo hago, undeground (alternativa), y hoy en día podemos hacer música global”.

En cuanto a “Celos”, Towers admitió sin pena que a veces es celoso, pero “al nivel promedio, no soy tan compulsivo”, y dijo que lo hace por defender lo suyo.

“Balvin está a otro nivel”, resaltó. “Tener a esos dos artistas, a Yankee y Balvin ... son como, de parte de su país, los primeros mandatarios musicalmente, son los que representan”.

Previo al debut del álbum, Towers estrenó el divertido video de “Aguardiente”, en el que se escapa con su enamorada por un laberinto de jardín. El video fue filmado en Italia y la canción producida por Sky Rompiendo y TAIKO.

En “Cama king” tiene como invitada a la artista argentina Chita, a quien conoció a través del productor Tiny, quien colabora en ese tema del álbum.

“Cuando escuché lo que ella mandó de vuelta fue fenomenal”, afirmó Towers.

Towers se adentra en los terrenos del pop en la canción “Sábado”, con la que dice estar muy contento por llegar a “al último nivel que la gente no se imagina que yo puedo llegar, hacer ese tipo de música”.

“Mis fanáticos empezaron del hip hop, del rap, la gente en la calle fueron los primeros que aprobaron mi música, pero he crecido un montón a través del tiempo”, consideró.

El álbum cierra con el tema “Lo logré”, una canción en la que Towers reflexiona sobre todo lo que ha avanzado en su vida y carrera, iniciada hace una década y en la que ha lanzado los álbumes “Easy Money Baby” y “Lyke Mike”

“Hay muchas experiencias, buenas y malas, momentos de motivación, momentos de querer uno quitarse, pero al final del día cuando se busca un resultado la gente piensa fue fácil, por eso hice esta canción de que si la gente está diciendo por ahí que yo cumplí mis sueños, pero yo no cumplí mis sueños completamente”, dijo.

“Es una canción motivacional para los que persiguen un sueño, deportistas, gente de negocios, simplemente un ser humano que trabaje se va a identificar con esa canción”, agregó.

Towers se mantiene en las listas de las canciones más escuchadas de Latinoamérica con “Playa del inglés”, tema que interpreta con el artista urbano español Quevedo.

“Le tengo mucho respeto artísticamente, no lo había conocido y cuando lo vi de frente fue a uno de mis shows”, recordó. “Lo vi a través de que la seguridad, no lo querían dejar pasar, dije: ‘¡Ey!, déjenlo pasar a él, yo lo he visto en la sesión de Bizarrap’. Identifiqué su rostro y de ahí para adelante, me dio respeto y él la estrella que es, le dije ‘tú vas a ser grande’”.

“La vida es una" tendrá su gira y Towers pidió a sus fans estar pendientes de cuando se anuncien fechas.

Le gustaría volver a México donde se presentó en diciembre en el Flow Fest de la capital ante miles de personas.

“Quedó súper duro, estaba bien lleno”, señaló. “Con el álbum vamos a girar y hay muchos lugares que vamos a visitar, pero México es uno de ellos en los que quiero hacer mis conciertos, la fanaticada en México de verdad es única”.