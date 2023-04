WASHINGTON (AP) — Mario Bros., Madonna y Mariah formarán parte del Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

El álbum de Madonna de 1984, “Like a Virgin”, la canción clásica de Navidad de Mariah Carey, “All I Want For Christmas Is You” de 1994 y el tema original de Super Mario Bros. de 1985 formarán parte del registro nacional que incluye los “sonidos definitivos de la historia y la cultura de la nación”, anunció esta semana la Biblioteca del Congreso.