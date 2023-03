LOS ÁNGELES (AP) — Guillermo del Toro ganó el domingo el tercer Oscar de su carrera y el primero para Netflix en la categoría de largometraje animado por “Guillermo del Toro’s Pinocchio” (“Pinocho de Guillermo del Toro”).

La categoría ha sido dominada por firmes producidos por Walt Disney o Pixar durante la última década, con la excepción de “Spider-Man: Into the Spider-Verse” ("Spider-Man: Un nuevo universo")

“La animación está lista para dar el siguiente paso. Todos estamos listos para ello. Ayúdenos a mantener la animación en la conversación”, dijo Del Toro, quien previamente había ganado Premios de la Academia a mejor dirección y película por “The Shape of Water” (“La forma del agua”) en 2018.

"Pinocchio”, una interpretación musical animada cuadro por cuadro de la historia clásica del títere que anhela ser un niño de verdad, era considerada la contendiente más fuerte de la categoría. Previamente había conquistado el Globo de Oro y el máximo honor en los premios Annie de la industria de la animación.

El elenco de voces en inglés incluye a Ewan McGregor, Christoph Waltz, la también nominada al Oscar, Cate Blanchett, y Tilda Swinton.

“Pinocchio” recibió críticas muy favorables por tener una producción asombrosamente hermosa con una trama que aborda temas como el amor y la muerte. En un extremo opuesto de la versión de Disney de 1940, este “Pinocchio”, también hace referencias al catolicismo, el fascismo y los horrores de la guerra.

“Es tan bueno saber que esta forma de arte que amamos tanto, el stop-motion (animación cuadro por cuadro), está muy viva y bien”, dijo el codirector Mark Gustafson.

Del Toro dijo que la animación es cine puro, sumándose a los animadores que en los últimos años han combatido el estigma que señala que las películas animadas son un género solo para niños.

Las otras nominadas a mejor largometraje animado eran “Turning Red” ("Red"), “Marcel the Shell with Shoes On”, “Puss in Boots: The Last Wish” (“El gato con botas: El último deseo”) y "The Sea Beast” (“El monstruo marino”).